« Quand je suis arrivé à Montréal », Musk revient sur son enfance pour mettre les points sur les « i »

Elon Musk, avant de devenir le magnat de la technologie que nous connaissons aujourd’hui, a commencé son incroyable aventure en Amérique du Nord comme un jeune migrant au Canada. À seulement 17 ans, avec quelques milliers de dollars en chèques de voyage en poche, Elon quitte son pays natal, l’Afrique du Sud, pour se retrouver à Montréal. Bien que cette aventure comporte ses incertitudes, elle a jeté les bases de sa future réussite internationale.

Un atterrissage incertain à Montréal

Elon Musk est bien arrivé à Montréal avec peu de certitudes. Avec seulement une vague idée de ses relations familiales à Montréal, la nouvelle que le seul contact familial connu habitait maintenant aux États-Unis n’a rien fait pour apaiser ses inquiétudes. Néanmoins, l’absence de soutien direct n’a pas freiné Elon, qui a choisi de faire son propre chemin.

When I arrived in Montreal at age 17, I only had three things: $2500, one bag of clothes and one bag of books — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2025

Il a rapidement trouvé refuge dans une auberge de jeunesse, un repère temporaire alors qu’il évaluait ses options. Alors que beaucoup auraient pu être paralysés par l’incertitude, Musk a plutôt choisi de transformer cette situation en une opportunité unique d’explorer son nouveau pays.

Un périple à travers le Canada

Armé d’un billet de bus, Elon embarque pour une tournée à travers le vaste territoire canadien. Ce périple n’avait pas pour simple but de découvrir les paysages pittoresques du Canada, mais il était aussi un moyen de survivre et d’apprendre. En travaillant à divers emplois, Elon a accumulé des expériences qui ont enrichi sa compréhension du monde du travail.

Durant sa halte marquante en Saskatchewan, Elon Musk a vécu plusieurs semaines sur la ferme de blé du cousin de sa mère. C’est là qu’il célébra sa majorité avec une modeste fête de son dix-huitième anniversaire. La campagne canadienne offrait un décor différent mais enrichissant à sa jeune vie, ponctuée par des travaux manuels exigeants.

Les débuts académiques au Canada

Après cette immersion dans le monde du travail, Elon décide de reprendre le chemin de l’éducation. Inscrit dans un collège canadien, il commença à forger son avenir académique. C’est durant cette période qu’il posa les premières pierres de son extraordinaire carrière en choisissant des disciplines qui façonneraient plus tard sa vision pour l’avenir.

Malgré les coûts souvent prohibitifs de l’éducation internationale, Elon a toujours regardé vers l’horizon lointain, si bien que l’idée d’intégrer la prestigieuse Université de Pennsylvanie fut rapidement à son ordre du jour. Grâce à une combinaison de bourse et de prêts, il a pu franchir cet obstacle financier et accéder à ce nouvel univers d’opportunités.

Une détermination inébranlable

Le parcours d’Elon Musk est un remarquable témoignage de résilience. Plutôt que de se laisser décontenancer par l’incertitude d’un avenir inconnu, ce cap nord-américain a su tirer parti des opportunités qui se présentaient à lui. En surmontant les épreuves et en saisissant les occasions, Elon a pavé la voie à ce qui allait devenir une carrière remplie d’innovations audacieuses et de succès. Son histoire canadienne est une source d’inspiration pour des milliers de jeunes qui nourrissent le rêve de se forger un chemin vers la grandeur, indépendamment des obstacles initiaux.