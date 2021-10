Rallye Aïcha des Gazelles: la 30e édition, c’est fini !

- Publicité -

Le 30e Rallye Aïcha des Gazelles a pris fin ce week-end à Essaouira (Maroc), pour la plupart des 190 équipages féminins engagés dans cette édition anniversaire, deux semaines après le départ donné à Nice et Monaco.

Ce rallye tout-terrain a été créé en 1990 par Dominique Serra pour “faire valoir le courage, l’audace et la force des femmes”. La 30e édition a été à la hauteur de sa réputation et l’innovation était aussi au rendez-vous avec, pour la première fois une catégorie 100% électrique baptisée “E-Gazelle”, et soutenue par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Soit 12 équipages (3 buggys et 9 autos 100% électriques) arrivés à bon port au Maroc, samedi, pour participer à une soirée de gala en plein désert, avec remise des prix incluse, dans une ambiance très festive.

Dès 2010, Dominique Serra a créé un comité de Responsabilité Sociétale et Environnemental (RSE) présidé par Mme Christine Lagarde pour expérimenter et intégrer des solutions innovantes afin de limiter son impact sur l’environnement. Le rallye est le seul à avoir obtenu la certification norme ISO 14001:2015. En plus de ces 12 voitures et buggies électriques, un prototype de buggy à hydrogène avait été dévoilé au départ. Il a suivi la caravane et a fait l’objet de tests inédits en plein désert marocain, histoire de préparer grandeur nature les prochaines épopées des Gazelles… A suivre !

Podium final de la catégorie E-Gazelles Auto Vinci Immobilier :

1. Manal FAXELLE-ABOUHAMDA/ Karolyn FAVREAU (DEKOTEL)

2. Majdouline FAHIM/Jessica GOISNARD (Clinique PRINCESS)

3. Aïcha SOSTARIC/Kitty DUQUESNE (HAGER GROUP)

Podium final de la catégorie E-Gazelles Buggy Vinci Immobilier :

1. Marie BELINGARD/Agnès MOSSINA (PONANT & THIRD STEP ENERGY)

2. Armelle MEDARD-LANG/Yolande BENS (ITC COMPAGNY SA)

3. Marta PARDO/Nahide ENNAM (Association RACEPAR9)