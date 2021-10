Bornes de recharge : où en sont les grandes surfaces ?

- Publicité -

Vous êtes propriétaire d’une voiture électrique et vous avez besoin, comme tout un chacun, d’aller faire vos courses ? Pourquoi ne pas mettre à profit le temps passé dans un supermarché pour recharger sa voiture ? C’est du temps gagné, tout ce qu’on aime pour se faciliter le quotidien. Et justement, certaines grandes surfaces s’équipent en bornes de recharge.

C’est une politique qui permet de fidéliser la clientèle, tout en faisant une bonne action pour le climat ! Dans cet article, on fait le point pour vous.

Nombre de sites équipés Vitesse de charge Tarification Auchan 103 zones de recharge 44 kW 0,25 €/min, soit 7,50 € la demi-heure Lidl 900 points de charge entre 30 et 150 kW gratuit mais ne marche qu’aux heures d’ouverture du magasin Leclerc 823 points de recharge 22 kW gratuit ou quelques euros Carrefour 74 zones de charge 50 kW à 350 kW gratuit la première heure (tarifs pas encore communiqués)

Auchan

(Parking Auchan Porte de Lyon – Source : commons-wikimedia.org)

Politique de l’enseigne

Proposer la gratuité à sa clientèle, c’est de l’histoire ancienne chez Auchan. Cette volte-face de l’enseigne de grande distribution ne fera certes pas plaisir à tous ceux qui utilisaient les bornes de recharges pour véhicules électriques gratuitement.

Les magasins du groupe Auchan équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques, installées en partenariat avec Nissan, ont changé leur fusil d’épaule, trop souvent confrontés à une utilisation abusive de ce service par des utilisateurs filous n’hésitant pas à laisser charger leur véhicule, parfois durant des heures, et ce… sans même aller consommer dans les magasins de l’enseigne.

Auchan insiste sur une “amélioration du service” pour justifier le passage au payant. En effet, le passage à une formule payante devrait notamment permettre de résoudre la problématique des voitures en charge occupant parfois les bornes pendant des heures.

Quelques chiffres

Il faudra désormais s’acquitter de 0,25€/minute, autrement dit 7,50€ pour 30 minutes et 15€ pour une heure d’utilisation d’une de ces bornes. Pas donné, c’est le moins que l’on puisse dire… Précision qui a son importance : on ne peut charger qu’une voiture à la fois sur les bornes proposées par Auchan.

Pour accéder à la borne des magasins Auchan, l’utilisation d’une carte kiWhi Pass activable à l’intérieur des magasins est indispensable. Pour info, sur une borne de charge rapide, une Nissan Leaf récupèrera 80% de son autonomie en une demi-heure environ.

Selon Chargemap, le réseau Auchan a déployé des bornes réparties sur 103 zones de charge en France pour vous permettre de recharger votre voiture électrique.

Lidl

(Parking Lidl Leucate – Source : ville de Leucate)

La situation actuelle

Toujours selon Chargemap, le réseau Lidl a déployé des bornes réparties sur 848 zones de charge pour vous permettre de recharger votre voiture électrique. N’essayez pas de retrouver sur le site de l’enseigne une cartographie des magasins équipés en bornes de recharge : il n’y en a pas !

Pour le moment, toutes les bornes n’offrent pas une puissance de recharge identique, puisque certaines oscillent entre 30 et 150 kW (pour les plus rapides), et d’autres “semi-accélérées”, entre 11 et 16 kW. Les bornes les plus rapides pourront recharger 80% de la batterie d’une voiture en seulement une demi heure.

En définitive, le maillage français de Lidl en bornes de recharge pour voitures branchées est bien réel, mais l’entreprise communique actuellement très (trop) peu sur cette action.

Cela accroit le risque que son programme soit ignoré d’une partie importante du grand public. Il faut rapprocher les nombreux articles publiés dans la presse régionale, chacun présentant l’ouverture d’un Lidl à une nouvelle adresse, pour s’apercevoir que le réseau avance sur le terrain… ou consulter régulièrement ChargeMap.

Avec un maillage unique de 900 points de charge sur plus de 300 supermarchés en France, Lidl contribue à l’accessibilité à la mobilité électrique pour le plus grand nombre. L’expérience acquise sur la gestion et l’exploitation des bornes permet aujourd’hui à l’enseigne d’orienter les choix de déploiement à grande échelle. Ainsi, elle donnera accès à 2 000 bornes de recharge pour véhicules électriques en 2021.

Les engagements

Afin d’aller plus loin en faveur des énergies renouvelables, Lidl annonce aujourd’hui que toutes ces bornes, comme l’ensemble de ses sites, seront alimentées à 100 % en électricité verte en 2021.

Les infrastructures proviennent de 2 fabricants : ABB et Ensto. La page consacrée aux véhicules électriques précise que lorsque les établissements disposent d’une toiture ou d’ombrières avec panneaux solaires, les bornes en recevront l’énergie produite.

Vous voulez savoir comment marche la recharge à Lidl ? Cliquez ici pour voir la vidéo.

Important : sur la plupart des bornes Lidl, le badge n’est pas nécessaire, mais elles ne fonctionnent qu’aux heures d’ouverture du magasin !

Leclerc

(Parking Leclerc – Source : lesechos.fr)

Chez Leclerc, le site Internet compte à gauche un onglet « Bornes électriques ». Il mène vers une page qui nous apprend, entre autres, qu’à ce jour, 170 centres de l’enseigne sont équipés d’une station dédiée VE. Il est également indiqué un moyen de télécharger une appli Mac/PC, afin de localiser les bornes. Par ailleurs, l’espace réservé sur le site à un magasin doté de bornes restitue clairement les horaires d’ouverture du service.

“Aujourd’hui, 170 centres E.Leclerc sont équipés de bornes de recharge, l’objectif étant bien sûr que tous les centres E.Leclerc soient équipés de bornes de recharge. Pour aller plus loin dans la démarche, certains magasins se sont même équipés de véhicules électriques pour l’usage de leur personnel ou la location auprès des clients.”

Pour faciliter l’accès de ce service au plus grand nombre, l’enseigne a mis en place l’application “La Borne” afin de localiser simplement les bornes de rechargement des centres E.Leclerc. Cette application permet de se géolocaliser automatiquement, et d’afficher, sur la carte, les bornes de rechargement E.Leclerc se trouvant à proximité.

Avantages de l’application

Elle permet de :

Connaître le nombre de places de rechargement disponibles sur le parking

Être guidé jusqu’à la borne la plus proche

Bénéficier des questions / réponses sur l’utilisation des bornes

Pouvoir s’abonner aux alertes infos : nouveau magasin équipé…

Connaitre L’engagement E.Leclerc sur la mobilité électrique

L’appli est disponible sur vos stores favorites (itunes pour Apple, play pour Google)

De plus, embrayant sur l’objectif gouvernemental de déployer 100.000 nouvelles bornes en France pour 2021, Leclerc dévoile sa propre feuille de route vers 2025 : équipées chacune de 2 points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, ce sont 5.000 puis 10.000 colonnes orange de plus qui seront implantées respectivement en 2022 et 2025 sur les parkings de l’enseigne de grande distribution.

A ce jour, 231 parkings de centres E.Leclerc forment un maillage constitué de 823 points de recharge pour lesquels les formalités et les horaires d’accès dépendent de la direction de chaque établissement. Se brancher sur ce matériel peut être gratuit ou coûter quelques euros sur un crédit spécifique associé à la fameuse carte Leclerc.

A ce stade, l’entreprise ne communique pas sur les caractéristiques de ces infrastructures. Espérons que la recharge rapide sera cette fois-ci prise en compte avec ce nouveau déploiement.

Actuellement, ce sont des bornes de 22 kW qui ont été installées sur les parkings des supermarchés Leclerc. A côté de prises de type domestique E/F renforcées, se trouvent des connecteurs de type 2, et encore bien souvent de type 3.

Modus operandi

Voici comment procéder pour recharger votre véhicule chez les Leclerc équipés de borne :

Prérequis : avoir une carte de fidélité Leclerc [carte orange]

Aller à l’accueil de votre supermarché Leclerc avec votre carte grise pour justifier que vous possédé un VE

Ils vont ensuite vous identifier comme possesseur de VE au niveau de la carte

Cette carte permet d’utiliser la recharge en scannant le code barre avec le scanner de la borne

Et voilà, le tour est joué !

Carrefour

(Parking Carrefour Beaugency – Source : chargemap.com)

Chez Carrefour, rien concernant les bornes de recharge, ni sur le site général, ni sur les pages propres à chacun des magasins. Selon Chargemap, le réseau Carrefour a déployé des bornes réparties sur 74 zones de charge pour vous permettre de recharger votre voiture électrique.

Les ambitions de Carrefour sont fortes : la marque va installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans tous ses hypermarchés en France. Au total, ce sont 2.000 bornes qui doivent être installées dans l’ensemble des hypermarchés du groupe en France d’ici à 2023. Pour ce projet, l’enseigne a établi un partenariat avec Meridiam, une entreprise spécialisée dans ce type d’infrastructures.

Avec ces nouvelles bornes, Carrefour va proposer plusieurs offres :