Podcast Tesla Mag : Le grand retour

Cette semaine : les superchargers, la Ford Mach-E vs la Tesla Model 3, les actus de la semaine, le conseil des membres, et bien d’autres encore !

Aujourd’hui, Tesla Magazine revient en force avec ses podcasts exclusifs diffusés sur notre chaîne Youtube, qu’on espère vous proposer avec un rythme soutenu de deux fois par semaine. Vos rendez-vous hebdomadaires avec votre Mag favori ? Les mardi et jeudi ! Où nous commentons les actualités, on vous partagera nos avis, tout en demandant les vôtres, c’est ÇA la spécialité de Tesla Mag.

Que s’est-il passé dans la sphère électrique ? Avec un focus particulier sur Tesla, on vous présente dans ce podcast des informations exclusives mais aussi des dossiers travaillés. Entre comparaison de modèles (Ford Mach-E et Tesla Mag) et autres sujets divers et variés (ventes d’actions pour Elon Musk, la Gigafactory de Berlin, installations de bornes et gestion des flux, …), bienvenue dans ce format créé spécialement pour vous !

Il vous faudra compter 30 minutes pour écouter ce podcast mais vous pouvez l’écouter sur toutes vos plateformes y compris dans votre voiture. Si vous n’aimez pas écouter nos podcast vidéo sur Youtube, vous pouvez écouter et vous inscrire sur Spotify, Apple Podcast ou Soundcloud.