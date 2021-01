- Communauté -

TESLA fera suivre le MODÈLE 3 par UNE QUATRIEME GENERATION de VÉHICULE ÉLECTRIQUE à bas prix et ne s’arrêtera pas à ça ! Nous souhaitons analyser la future Tesla Model 4 à la lumière des déclarations d’Elon Musk que nous avions pu relever en 2016. Car nous avons appris du récent succès de production que ses prédictions étaient plutôt justes.

Retour vers le future. En 2016.

Elon Musk a pris la parole cette semaine à la conférence «Future Transport Solutions” à Oslo. Il y a remercié la Norvège pour sa politique écologique et pour être aujourd’hui le leader mondial des véhicules électriques.

Puis il a expliqué que c’est avec des économies d’échelle potentielles beaucoup plus élevées, la Gigafactory et une ligne de production bien supérieure que Tesla Inc. a été en mesure d’atteindre son objectif d’un prix de base de 35.000 $.pour le Model 3 présenté antérieurement comme «troisième génération» de véhicule Tesla [voir le tableau ci-dessous].

Musk a déclaré, «Je suis super heureux d’être en mesure de produire une voiture que la plupart des gens peuvent se permettre d’acheter, il y aura sur la route dans le futur des voitures qui seront encore plus abordables que le Model 3. Le Model 3 est conçu de telle sorte que à peu près la moitié des gens sont en mesure de le payer. Avec la quatrième génération de petites voitures, nous allons finalement être dans une position où tout le monde sera en mesure d’acheter une voiture électrique “, ouvrant ainsi la porte à une quatrième génération de véhicules électriques Tesla moins chers que le Model 3.

De plus Elon Musk s’est amusé à évoquer un type de service autonome « Tesla Mobilité» quand il a déclaré:

«Nous avons une idée de quelque chose qui n’est pas exactement un bus, mais permettrait de résoudre le problème de la densité de circulation dans les zones interurbaines. Je pense que nous devons repenser tout le concept du transport public et créer quelque chose que les gens utiliseront beaucoup plus. Mais je ne veux pas trop en dire.“

Vers des bus robot-taxi?

De quoi est-il question exactement ? Il aurait laissé entendre qu’un nouveau mode de transport serait à l’étude (autonome ou pas ?) pour « résoudre le problème de la densité des véhicules dans les villes » en rendant par exemple plus attractifs les transports en commun en amenant les passagers à leur destination et pas seulement à l’arrêt de bus.

Avant de parler à la conférence «Future Transport Solutions” à Oslo, Elon Musk a échangé brièvement avec Erna Solberg, le Premier ministre de la Norvège, à propos des véhicules électriques et de leur durabilité, répétant combien il aime la Norvège pour avoir adopté les véhicules Tesla et électriques avec une telle ferveur.

Voir le PDG Musk aussi excité à propos de l’avenir des Tesla et des véhicules électriques en général n’a rien d’étonnant si on s’en réfère à l’actualité récente. Il peut positiver ! En souriant, il a rappelé lors de la conférence, «Nous sommes à maintenant presque 400.000 commandes pour le modèle 3,” ajoutant que cet incroyable succès les avait eux-mêmes «surpris» (et sûrement ravis : 400 millions de dollars ayant été collectés au bénéfice de tesla Motors).

L’annonce d’un véhicule Tesla de 4ème génération est aussi étonnante qu’au fond le projet d’Elon Musk est interpellant.

Vision à long terme dont la définition initiale apparaît aujourd’hui tout à fait crédible, le projet d’Elon Musk n’en reste pas moins incroyable dans un domaine où les cartes paraissaient ne pouvoir être rebattues que par les manufacturiers en place depuis très longtemps.

La commercialisation du Roadster en 2010 a permis la recherche et le développement de la Model S. Les ventes de la Models S en 2013 et 2014 ont financé la recherche et le développement de la Model X et maintenant du Model 3. Le succès des réservations du Model 3 autorise Elon Musk à annoncer un prochain Model 4 dont le prix correspondra aux moyens financiers de la grande majorité des gens.

Peut-on imaginer notre Terre prochainement « envahie » de voitures électriques sans émissions de gaz toxiques et de particules fines ? Rêve ou juste hypothèse optimiste ? Une chose cependant me paraît certaine : cet homme est en mesure de changer notre planète !

Et vous qu’en pensez vous ?

