Trois équipages français sont au départ du E-Rallye d’Islande, qui débute jeudi et sera couru pendant trois jours au sud-ouest du pays, tout près de la capitale Reykjavik.

La tête d’affiche, c’est bien sûr l’équipage composé par Didier Malga et Anne-Valérie Bonnel, vainqueur de multiples rallyes électriques et double Champion FIA des énergies nouvelles et alternatives.

Ce E-Rallye d’Islande sera la première manche, cette année, de la Coupe FIA des Rallyes de Régularité ouverts aux véhicules à énergie nouvelle ou alternative, et une bonne manière de préparer le prochain E-Rallye Monte-Carlo, prévu en octobre autour de la Principauté.

Les deux autres équipages engagés en Islande, sous le regard bienveillant de l’Ambassade de France, sont composés de Emmanuel Burel/Chloé Burel (Nissan Leaf) et Artur Prusak/Thierry Benchetrit (Opel

e-Corsa), qui ont donc suivi les traces, dans le Grand Nord, du pionnier Didier Malga déjà venu l’an dernier.



Les partenaires fidèles de Didier Malga sont toujours là, fidèles au poste, à commencer par Biovitis Environnement, Michelin Motorsport, l’école d’ingénieurs Sigma et le Circuit de Charade. Et un nouveau

partenaire fait son apparition en Islande, Tesla-Mag, pour qui Didier Malga sera bientôt un chroniqueur régulier.

De jeudi à samedi, 21 zones de régularité, la plupart sur des pistes en terre très dure, seront au menu des voitures électriques et hybrides, dans un environnement de bout du monde. Et Didier nous enverra

des photos pour Tesla-Mag, pour qu’on puisse suivre son périple et éventuellement ses exploits…

Didier a déjà remarqué quelque chose, depuis son arrivée en Islande: cela ne fait que quelques mois qu’un importateur distribue des Tesla et il y a déjà une quantité très significative de Model 3 dans les

rues de Reykjavik. Les Islandais ont souvent un coup d’avance, en matière d’énergie et d’innovation !