Annonce importante : Vous m’avez manqué !

Nous arrivons à la fin de cette belle année 2022. Une année pleine de partenariats, d’échecs, de doute et de succès. Ma préoccupation principale est d’être utile pour un marché qui m’a vu grandir.

En 2013, Tesla Magazine occupait mes nuits et mes week-ends, aujourd’hui Tesla Magazine occupe mes jours et vos journées !

Merci à mes lecteurs sur Tesla Mag, Linkedin, Twitter et ailleurs.

Merci aux nombreux contributeurs visibles et invisibles.

Merci à mes partenaires qui me permettent d’accomplir ma mission.

Le rassemblement des partenaires 2023

Je vais désormais entrer dans une phase indispensable pour l’intérêt de mes partenaires actuels et du marché en général. En effet, nous avons prouvé qu’avec peu de moyens et une passion indiscutable, il était possible d’arriver aux mêmes résultats que d’autres plateformes.

J’ai énormément appris de mes succès et surtout de mes échecs. Nous avons désormais de véritables stratégies puissantes pour le business et le succès de nos partenaires. Car en réalité, la communication, c’est bien mais le business c’est mieux.

Pendant un mois, j’identifierai les bons partenaires pour parvenir à aller plus loin en 2023. La pédagogie est une mission indispensable au marché, c’est une charge qui incombe aux médias qui souhaitent jouer leur rôle. Et c’est un enjeux qui pour être bien fait, nécessite des moyens raisonnables et des cas concrets.

Voici schématiquement le programme de 2023.

J’invite donc tous les acteurs du marché à contribuer sur la base d’un projet que je porte depuis 10 ans. C’est un choix collectif d’aller plus loin et il me semble que le marché a plus que jamais besoin d’un support 100% électrique, indépendant et connecté au marché.

