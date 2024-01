Stellantis a récemment présenté sa plateforme STLA Large, une innovation majeure pour ses futurs véhicules électriques à batterie (BEV) sous les marques Jeep et Dodge.

Cette plateforme est conçue pour des architectures électriques 400 volts et 800 volts et inclut des modules d’entraînement électriques trois-en-un (EDMs) qui intègrent le moteur, l’onduleur de puissance et la réduction de vitesse. Elle peut être configurée pour la traction avant (FWD), la propulsion arrière (RWD) et la traction intégrale (AWD).

Caractéristiques et performances de la STLA Large

La STLA Large offre des options de packs de batteries avec des « notations énergétiques » entre 85 et 118 kWh, visant à fournir une autonomie de 800 km/500 miles pour les berlines. La plateforme permet une charge rapide pouvant ajouter jusqu’à 4,5 kWh par minute au pack de batteries de 800 volts.

Source : Stellantis

Lancement et déploiement

La plateforme STLA Large sera d’abord déployée sur les BEV Jeep et Dodge en Amérique du Nord. Stellantis prévoit d’étendre cette plateforme à d’autres marques de son portefeuille, notamment Alfa Romeo, Chrysler et Maserati, avec le lancement de 8 véhicules utilisant la plateforme STLA Large de 2024 à 2026.

Source : Stellantis

Dimensions et spécifications de la STLA Large

Voici les spécifications clés de la STLA Large :

Longueur totale : 187,6-201,8 pouces (4 764-5 126 mm)

Largeur totale : 74,7-79,9 pouces (1 897-2 030 mm)

Empattement : 113,0-121,1 pouces (2 870-3 075 mm)

Garde au sol : 5,5-11,3 pouces (140-288 mm)

Diamètre maximal des pneus : 32,6 pouces (858 mm)

Stratégie et ambitions de Stellantis

La STLA Large fait partie des quatre plateformes BEV présentées par Stellantis lors de l’EV Day 2021, formant l’épine dorsale du plan stratégique Dare Forward 2030 de l’OEM. La plateforme STLA Medium a déjà été lancée en juillet 2023. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, souligne l’importance de ces plateformes dans la transition vers l’électrification en Amérique du Nord.

Conclusion

L’introduction de la plateforme STLA Large de Stellantis marque une étape clé dans l’évolution des véhicules électriques, offrant polyvalence, performance et autonomie accrue. Cette innovation pourrait façonner l’avenir des marques emblématiques du groupe dans le domaine de l’électromobilité.

Abonnement à la Newsletter

Pour rester à jour sur l’actualité technologique et les dernières informations de Tesla Mag, abonnez-vous à notre newsletter.