Pourquoi Volkswagen a licencié Herbert Diess -Une analyse approfondie- (6/6)

Juste après l’annonce de la nouvelle selon laquelle Herbert Diess, le PDG du groupe Volkswagen (VW), quitterait l’entreprise à la fin du mois d’août 2022, soit environ quatre ans seulement après sa prise de fonction en 2018, les gens ont posé beaucoup de questions, et la plus pressante est de savoir pourquoi.

Dans cette série de six articles, j’essaierai d’expliquer les raisons de la décision de pousser Herbert Diess hors de la direction de VW et pourquoi ce n’était pas du tout une surprise.

Volkswagen : échec de Diess ou inaptitude du groupe à évoluer de façon fondamentale ?

En fin de compte, Herbert Diess avait toutes les parties prenantes, activement ou passivement, contre lui et personne pour défendre sa stratégie, ses résultats et son style de direction. Il était plus facile de le laisser partir pour apaiser certaines des critiques que de chercher et d’essayer de résoudre les problèmes sous-jacents au sein du groupe VW.

Bien que je comprenne parfaitement la décision du conseil de surveillance, je ne doute pas que la nomination de Blume est un retour à l’ancienne mentalité des PDG de VW, selon laquelle le passé n’était pas si mauvais et les problèmes étaient liés à l’ancien PDG et non aux mauvaises performances de l’ensemble du groupe avec ses BEV.

Quelle direction pour Volkswagen avec Blume ?

Blume a été la force motrice du développement du logiciel propre à Porsche, qui ne provient pas de Cariad, et a ainsi laissé échapper les synergies que le groupe peut réaliser grâce à une plateforme logicielle uniforme et à son utilisation des données.

Il en va de même pour la production de la batterie, qui devait être constituée d’une seule cellule de batterie pour 90 % de tous les BEV du groupe VW. Toutefois, Porsche a arrêté cette approche et développe sa propre solution, laissant dans l’incertitude des avantages cruciaux en termes de coûts pour le groupe VW.

L’introduction en bourse de Porsche, longtemps préconisée et initiée par les familles Porsche et Piech, afin d’obtenir plus d’influence sur le constructeur emblématique de véhicules de sport, a déjà vu sa taille se réduire, passant des 80 milliards d’euros prévus à l’origine, aux 60 milliards d’euros estimés actuellement. Et cela pourrait s’éroder encore davantage, en raison de la faiblesse du marché boursier.

Les problèmes de financement du groupe, qui a maintenant une dette incroyable de 205 milliards de dollars, ne seront pas résolus par la vente d’actions, mais de véhicules capables de concurrencer le leader du marché, Tesla. Blume est également celui qui a mis en doute le fait que la 911 puisse un jour devenir un véhicule électrique à batterie, en raison de son équilibre de poids, qui a même été commenté par Elon Musk.

Il prend position en faveur des carburants synthétiques qui :

ont un rendement 6 fois inférieur à celui des carburants normaux,

ne peuvent pas être utilisés dans les véhicules à moteur à combustion interne,

utilisent des cultures précieuses pour leur production,

émettent du CO2

et sont très chers.

Il remet en question l’abandon progressif des véhicules à moteur à combustion interne au profit des véhicules électriques :

« Nous avons pris la décision consciente de ne pas fixer de date (date de fin de l’ICE). Je ne suis pas non plus aussi sûr que vous que les moteurs à combustion interne vont s’éteindre partout dans le monde. » (Oliver Blume, février 2022)

Au total, il est difficile de comprendre ce qu’Oliver Blume fera de mieux, en tant que nouveau PDG du groupe VW, que son prédécesseur Herbert Diess.

En conclusion

Pour cette raison, je prédis que les problèmes du groupe vont s’aggraver, plutôt que de s’améliorer, au cours des prochaines années. Dans un article publié il y a plusieurs années, j’ai suggéré au groupe VW que sa seule option pour survivre à une taille raisonnable, et en tant qu’organisation en croissance, est de créer une entreprise BEV indépendante, avec une gestion distincte.

Une nouvelle entreprise et une nouvelle marque BEV émergeant de l’ancien groupe VW est la seule option que je vois pour un avenir rentable et prospère. Mais l’ego, l’arrogance et le système de bonus font obstacle à sa mise en œuvre.

Volkswagen continuera d’échouer, non pas parce qu’elle est incapable de développer une bonne technologie, mais parce que l’entreprise a prouvé, avec le licenciement d’Herbert Diess, qu’elle était incapable de procéder à des changements fondamentaux.