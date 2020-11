Introduction

Bien que Tesla soit une marque récente, les voitures électriques de la marque californienne sont très présentes. Nous avons sélectionné les apparitions au cinéma les plus marquantes des Tesla Roadster, Tesla Model S et Tesla Model X.

Tesla Roadster

Pas moins de 44 apparences du premier modèle de voiture produit par Tesla sont référencées ici dans IMCDB. Et bien entendu, on retrouve dans la liste l’incontournable documentaire de 2011 Revenge of the Electric Car que tout propriétaire de voiture électrique se doit d’avoir vu. Si vous ne l’avez pas déjà dans votre collection personnelle, Revenge est disponible dans son intégralité sur YouTube. Le roadster y apparaît pour la première fois à la minute 55.

Et bien sûr, il est impossible de passer sous silence la vidéo du voyage sans retour du roadster rouge VIN#001 vers l’orbite de la planète Mars.

Le 9 Juin 2018, le roadster croisera à 12.000 kilomètres à l’heure l’orbite de Mars, tout en restant à 110 millions de kilomètres de la planète rouge. Si vous désirez suivre en temps réel la position de VIN#001, la voiture la plus rapide du monde, visitez www.whereisroadster.com

Tesla Model S

IMCDB ne nous donne pas moins de 242 références de la Model S dans les films ou des séries télévisées. Ainsi, c’est la voiture de l’acteur principal dans Un homme à la hauteur, sorti en 2016 avec comme acteurs principaux un très petit Jean Dujardin et une très grande Virginie Efira.

Une Model S finit assez mal dans la poursuite de la comédie Grimsby Un agent très spécial avec Sacha Baron-Cohen. Rassurez-vous, c’est du cinéma! La voiture qui finit dans la Tamise est une version en image de synthèse.

Les très britanniques agents secrets de Kingsman roulent en Tesla S dans ce film de 2014. Il y a moyen d’apercevoir leur Model S noire dans la bande-annonce à 01:04.

Évidemment, c’est dans les séries TV qu’on retrouve la plupart des apparitions de Model S, y compris dans nombre d’émissions consacrées à l’automobile comme Top Gear, Motor Week et Counting Car. On la voit aussi dans plusieurs épisodes de la série de science-fiction Extant produite en 2014 par Steven Spielberg avec l’actrice Halle Berry.

Tesla Model X

La Model X, n’ayant que trois ans de carrière derrière elle, se fait plus discrète. IMCDB recense malgré tout 17 visions de Model X au cinéma. Plusieurs clips vidéo musicaux de Jaden Smith font appel aux « Falcon Wings ». Par exemple, Jaden Smith : Batman utilise une Model X noire et une blanche, ainsi qu’une Model S.

Un autre clip musical se sert d’une Model S noire comme décor : Ian Frequency-Energy.

Nouveau Tesla Roadster

Il est encore trop tôt pour voir circuler des Roadsters nouvelle version sur nos routes, et encore moins pour en voir au cinéma. Mais rien ne peut se mettre sur le chemin des développeurs de jeux vidéo qui n’ont attendu personne pour insérer le Roadster 2020 dans leurs créations. Si vous êtes un fan du jeu de voitures Grand Theft Auto (GTA 5), vous trouverez facilement un petit tutorial pour vous aider à ajouter un Roadster dans votre garage.

Elon Musk est également présent au cinéma

Le boss de Tesla, Elon Musk est plus connu pour ses talents de technocrate que pour ses qualités d’acteur. Et pourtant, son rythme de travail effréné chez Tesla, SpaceX et autres ne l’ont pas empêché de faire quelques apparitions sur le petit écran – et sur le grand aussi, d’ailleurs !

La carrière hollywoodienne d’Elon Musk commence par un petit rôle dans le film Thank You for Smoking en 2005, puis dans Iron Man 2 en 2010 où il se fait interpeller par son nom par le héros de l’histoire. En 2013, on a pu l’apercevoir dans Machete Kills. En 2015, il fait la vaisselle dans un épisode de Big Bang Theory et apparaît aussi dans Young Sheldon.

Et en 2016, il fait un bref passage dans Why Him, la comédie où James Franco, dans le rôle du milliardaire Laird Mayhew, conduit une Tesla.

À la télévision, les séries animées Simpsons et South Park lui ont aussi fait une petite place. Cinq séquences des films ci-dessus ont été rassemblées dans un clip YouTube.

Dans un registre plus sérieux, Elon Musk explique sa philosophie et son modèle économique dans des dizaines de vidéos accessibles publiquement. Une des meilleures –et qui dure moins de 10 minutes- est probablement Elon Musk’s Basic Economics qui fait la part belle à de longs interviews.