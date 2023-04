Tesla Model 3: Il pose soit même des portes lambo

Le confinement m’a permis de faire la rencontre de Teslachew, un propriétaire de Tesla Model 3 passionné par l’exploration de toutes les technologies et produits aftermarket disponibles sur le marché. Sa capacité à dénicher des produits exclusifs et à les installer avec compétence, malgré les connaissances nécessaires en électronique et en mécanique, m’a toujours impressionné.

Il installe des portes lambos sur sa Tesla Model 3: une prouesse !

Teslachew décrit sur son compte instagram l’installation d’un kit de conversion de portes Lambo premium de la marque Vertical Doors Inc. sur une Tesla Model 3. Après de nombreuses recherches, il a été déterminé que ce kit de chez Vertical Doors Inc. démontrait les composants de la plus haute qualité et les fonctions dignes de cette construction sur mesure.

VDI est réputé pour fabriquer les meilleurs kits de conversion de portes, avec les composants les plus solides, les plus abordables et les plus de qualité. Leur gamme comprend toutes les grandes marques de voitures, et le système comprend tout ce dont vous avez besoin pour une conversion réussie, fiable et rentable en un minimum de temps. Les kits de Vertical Doors, Inc. sont fièrement fabriqués et brevetés aux États-Unis. Les kits de montage sont spécialement conçus pour chaque type de véhicule.

Le kit est facile à installer et facile à utiliser. Il suffit d’ouvrir la porte normalement jusqu’à ce qu’elle s’arrête à une position prédéterminée, puis de soulever la porte. Chaque kit est équipé d’un amortisseur qui prendra la plupart du poids de la porte, la rendant ainsi facile à soulever. Ces kits sont également connus sous le nom de portes Lambo, portes à ciseaux, portes à ailes, portes papillon, portes Lamborghini, etc.

Le kit permet à la Tesla Model 3 de conserver son apparence et sa sensation d’origine lors de la conduite, mais dès que vous vous arrêtez et soulevez les portes, vous expérimenterez un tout nouveau niveau d’attention que aucune autre mise à niveau ne peut fournir.

Le kit comprend deux vérins à gaz, deux charnières de porte Lambo VDI (une pour chaque côté), tous les accessoires de montage, un kit de charnière direct « bolt-on » et des fixations au motif de boulons d’origine. Fabriqué aux États-Unis à partir d’acier trempé national et breveté aux États-Unis, ce kit est entièrement réversible.

Voici les éléments compris dans le kit d’installation :

2 vérins à gaz

2 charnières de porte Lambo VDI (une pour chaque côté)

Tous les accessoires de montage

Un kit de charnière direct « bolt-on »

Des fixations au motif de boulons d’origine

Si vous êtes intéressé par la découverte de plus de modifications uniques au monde pour les voitures, n’hésitez pas à nous faire savoir ! Nous serions ravis de partager d’autres histoires fascinantes et inspirantes de passionnés de l’automobile qui ont apporté des modifications impressionnantes à leur voiture. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous voulez en savoir plus !