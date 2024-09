Les dernières données de la Land Transport Authority (LTA) de Singapour ont révélé que la Tesla Model 3 était la berline la plus vendue de la cité-État en août 2024. Ce succès s’étend à toutes les catégories de berlines vendues aujourd’hui à Singapour, qu’elles soient électriques à batterie, à combustion, ou autre.

Performance exceptionnelle de la Tesla Model 3

Selon les chiffres de vente de véhicules de la LTA pour le mois d’août 2024, Tesla a vendu un total de 186 berlines Model 3 à Singapour, un chiffre qui témoigne de la popularité de cette voiture électrique réinventée. En effet, la nouvelle Model 3 a même dépassé les ventes de la Model Y en août, avec seulement 122 unités vendues pour ce modèle.

En août 2024, un total de 972 berlines ont été vendues à Singapour. La Model 3 représentant 186 unités à elle seule, cela signifie qu’environ une berline sur cinq vendue le mois dernier à Singapour était une Tesla. Ce résultat est d’autant plus impressionnant que la Model 3 reste une berline de taille moyenne au prix premium.

Comparaison avec d’autres marques

Parmi les autres marques phares du marché des berlines à Singapour en août 2024, on retrouve une Toyota à essence avec 128 unités vendues, une berline entièrement électrique de BYD avec également 128 unités vendues, et une berline hybride de Hyundai avec 102 unités vendues au cours du mois.

Une percée significative pour Tesla

En tout, Tesla a vendu 308 véhicules à Singapour en août 2024. La cité-État a vu un total de 3 949 ventes de véhicules le mois dernier, ce qui suggère que Tesla représentait 7,8% du marché automobile global de Singapour en août. C’est un pourcentage remarquable pour une entreprise qui ne vend en gros que deux modèles de véhicules dans ce marché.

Un modèle réinventé pour un succès garanti

La Tesla Model 3 réinventée est un véhicule sûr et bien raffiné, doté d’un ensemble de fonctionnalités robustes qui en font une voiture au rapport qualité-prix exceptionnel. Comme l’ont souligné les experts automobiles, cette nouvelle Model 3 n’est plus seulement une superbe voiture électrique, c’est une voiture remarquable, idéale sur tous les plans. Et comme on peut le constater dans les ventes de Singapour en août 2024, elle résonne particulièrement bien auprès des consommateurs de la cité-État.

Le succès fulgurant de la Tesla Model 3 à Singapour ne montre aucun signe de ralentissement, et il serait intéressant de voir comment cette trajectoire de vente pourrait influencer d’autres marchés automobiles dans le monde.