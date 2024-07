Le Model S va révolutionner la manière de conduire mais surtout de faire le plein. En effet désormais, avec elle, ce n’est plus à la station service que l’on va se rendre.

Après un usage de 480km grâce à l’impressionnante capacité de la batterie lithium-ion (85kWh) garantie 8 ans, 4 modes de recharges sont disponibles.

A domicile

La recharge grande puissance disponible dès cette année, va permettre plus de 110km d’autonomie par heure de charge. Il suffira d’installer un connecteur mural installé sur un circuit de 230 ou 400 volts. Ce chargeur double, comme son nom l’indique, double la capacité de chargement. En rentrant chez soi, il suffira de très peu de temps pour recharger sa TESLA.

Aux stations publiques

Le Model S peut ce brancher sur toutes recharges publiques grâce à un connecteur de Type 2. Le temps de chargement à pleine puissance avec un chargeur double est estimé à seulement quelques heures. Il est conseillé d’équiper le Model S de chargeur double pour augmenter la vitesse de chargement. En effet certaines stations ne peuvent pas utiliser la pleine puissance du fait de l’ampérage moins élevé. Cependant les nouvelles stations en cours d’installation en Europe sont prévus pour une utilisation à pleine puissance.

C’est donc un moyen de recharge efficace pour une personne ayant besoin de ce déplacer en ville et voulant recharger sa TESLA.

Aux bornes Superchargers TESLA

La meilleure solution pour le Model S est bien évidemment la borne Supercharger. En effet elle peut recharger la moitié de la batterie en seulement 20 minutes. Tous les modèles équipées d’une batterie de minimum 85kWh peuvent aujourd’hui utiliser ce type de recharge. On compte déjà 14 bornes Superchargeurs en Europe. Le constructeur va, d’ici la fin de l’année 2014, installer un réseau complet de Superchargers 135kw, soit la vitesse la plus rapide en Allemagne, au Pays Bas, en Suisse, en Belgique, au Danemark et au Luxembourg. 100% de la population habiteront alors à moins de 320km d’une de ces stations, ce qui sera nécessaire pour la recharge rapide du Model S.

Tesla n’a pas encore révélé le nombre de stations en France, le nombre reste d’ailleurs encore à définir, nous pouvons cependant déjà voir ci-dessous les routes couvertes par le système de recharge à l’hiver 2014.

Prises de courant

S’il n’y a ni recharge à domicile, ni stations publiques, ni bornes Superchargeurs autour du propriétaire de la TESLA Model S, une simple prise de courant 220V peut recharger le véhicule. Que ce soit chez un ami ou encore sur le lieu de travail, le Model S peut ce brancher à une prise et il faudra compter quelques heures pour recharger une bonne partie de la batterie.

Contrôle de véhicule à distance

Grâce à la Tesla App disponible sur iPhone et très prochainement sur Android, le propriétaire de la Model S peut à tout moment grâce à son Smartphone regarder l’autonomie du véhicule. Ce dernier peut donc savoir s’il peut arriver à la destination suivante. Simple et très intuitif c’est une application qui devient vite indispensable pour l’usager. Petit plus, toujours grâce à l’application, il est possible de réchauffer ou refroidir l’habitacle. Toujours appréciable !

Auteur: @tcourades

Photos : Tesla.com