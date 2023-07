Un tour de force technique (2/3)

Lotus a toujours été l’une des marques automobiles les plus innovantes et technologiques, et l’Eletre est l’aboutissement de 75 ans de réalisations pionnières dans les domaines de la tenue de route, de la direction, de l’aérodynamique et des systèmes actifs.

Développement et performances de l’Eletre

Le résultat d’un programme mondial de développement d’ingénierie épuisant, l’Eletre a été testé sur plus d’un million de miles dans certains des environnements les plus rudes de la terre, y compris sur le difficile circuit Nürburgring Nordschleife en Allemagne.

Un nouveau type de Lotus

L’Eletre combine les principes fondamentaux de l’ADN de dynamique de Lotus avec des technologies de pointe de châssis et de sécurité routière, des groupes motopropulseurs électriques de pointe, ainsi qu’un intérieur luxueux et spacieux avec un système d’infodivertissement de classe mondiale pour offrir un nouveau type de Lotus aux conducteurs de voitures de sport enthousiastes du monde entier.

L’innovation et la technologie au service du conducteur

Avec l’Eletre, Lotus offre plus d’innovation, plus de technologie, plus de capacités et plus d’attrait que jamais auparavant. Offrant une autonomie allant jusqu’à 600 km, la possibilité de recharger rapidement de 10 à 80 % en seulement 20 minutes, et une accélération de 0 à 100 km/h en un temps époustouflant de 2,95 secondes sur le modèle phare R, l’Eletre profite pleinement de tous les avantages que l’électrification peut offrir et les utilise pour améliorer considérablement l’expérience de conduite.

Un ensemble complet d’aides à la conduite

Un ensemble complet de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) fait également partie de l’expérience Eletre : régulateur de vitesse adaptatif intelligent (ACC); Assistance autoroute (HWA); Soutien à la mitigation des collisions frontales (CMSF); Information sur les panneaux de signalisation (TSI); Avertissement d’ouverture de porte (DOW); Alerte de trafic transversal arrière (RCTA); Alerte de trafic transversal avant (FCTA); Assistance au changement de voie (LCA); Détection de vie et de soins (LDC); Aide au maintien de la voie avec avertissement / prévention de sortie de voie (LKA+); Frein d’urgence de stationnement (PEB); Soutien à la mitigation des collisions arrière (CMSR); et Appel d’urgence (E-Call). Chaque système est conçu pour rendre chaque voyage plus sûr et plus reposant.

Technologie de châssis et dynamique du véhicule : une nouvelle référence dans le segment des SUV

Chaque Lotus doit offrir l’équilibre idéal entre agilité, maniabilité et confort : c’est fondamental pour l’ADN de la marque et pour l’attrait inégalé du conducteur que chaque modèle offre. Grâce à une combinaison de sa plateforme légère et rigide, de ses systèmes de suspension sophistiqués et de sa traction intégrale intelligente, l’équipe d’ingénierie de l’Eletre avait le point de départ idéal pour le développement de la dynamique du véhicule. Ajoutant encore plus de capacités sont des technologies telles que le contrôle actif du roulis, le vectoring de couple par freinage, et la direction active des roues arrière.

Systèmes de suspension innovants

L’Eletre est équipée de systèmes de suspension multi-liens sophistiqués à l’avant et à l’arrière, avec des composants en aluminium léger. La conception de chacun permet un découplage efficace des charges latérales et longitudinales, offrant une qualité de roulement exceptionnelle conjuguée à une réactivité exceptionnelle sans qu’un attribut ne compromette l’autre.

Les différents modes de conduite

Les conducteurs peuvent également adapter le caractère de l’Eletre à leur goût individuel en sélectionnant l’un des différents modes de conduite, soit par l’intermédiaire de l’écran tactile central, soit à l’aide des palettes de changement de vitesse derrière le volant.

Travail de développement sur les pneus et les freins

Un travail de développement complet sur les pneus et les freins a également eu lieu. En partenariat avec Pirelli, Lotus a conçu une gamme de pneus P Zero de 22 et 23 pouces à haute performance et ultra-haute performance spécifiquement pour l’Eletre. Chacun offre un équilibre idéal entre l’adhérence sur sol mouillé et sec, en particulier sous les charges élevées résultant du couple instantané des moteurs électriques.