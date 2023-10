Citroën Ami : Pourquoi il ne faut pas l’acheter !

De nombreux fans de voitures nous demandent pourquoi nous sommes si séduits par les micro-citadines, en particulier la Citroën Ami. Chez notre magazine, nous aimons présenter une vision complète et objective du monde automobile. Alors, pour tous ceux qui restent perplexes face à cette petite merveille électrique, voici la liste des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas acheter la Citroën Ami.

11 raisons pour ne pas acheter une Citroën Ami

1. Imaginez rouler dans un cube

Avec ses dimensions compactes de 2,41 mètres de long, 1,36 m de large et 1,52 m de haut, la Citroën Ami ressemble à un adorable petit cube sur roues. Qui voudrait d’une voiture aussi mignonne qui fait tourner toutes les têtes ?

2. Dites adieu à la complexité

L’intérieur de la voiture est si minimaliste que même votre smartphone pourrait devenir l’écran de bord principal. Oubliez les tableaux de bord compliqués et les multiples boutons. Trop simple, n’est-ce pas ?

3. Qui veut conduire si jeune ?

À 14 ans, vous pouvez déjà conduire la Citroën Ami en France. Cela signifie que vous n’avez même pas à attendre d’être adulte pour commencer à conduire. Ennuyeux, non?

4. Oubliez les sensations de vitesse

Avec un moteur de 12 chevaux, la vitesse de pointe est limitée à 45 km/h. C’est tellement sûr qu’il est presque trop responsable pour les amateurs de sensations fortes.

5. 70 kilomètres d’autonomie ?

Vous n’avez pas à vous inquiéter de planifier des arrêts fréquents pour faire le plein. Avec une telle autonomie, qui voudrait limiter ses déplacements en ville ?

6. Des recharges trop simples

Oubliez les longues heures d’attente pour une charge complète. En seulement trois heures sur une prise domestique, votre Ami est prête à repartir. Trop rapide, non?

7. Un mode de commercialisation trop innovant

Qui voudrait commander sa voiture en ligne et la recevoir directement chez soi ou via des points relais ? Et puis, s’associer avec le duo FNAC-Darty pour la commercialisation ? Trop avant-gardiste !

8. Trop abordable

Avec une offre en location longue durée commençant à 19,99 € par mois (après un premier loyer) ou un prix d’achat de 6.990 € (avant déductions), cette voiture est bien trop accessible. Où est le défi financier ?

9. Trop écologique

Pour ceux qui ne sont pas encore prêts à embrasser la révolution verte, cette voiture pourrait être un pas trop loin. Zéro émission et entièrement électrique ? Où est passé le bon vieux moteur à combustion?

10. Pas d’infodivertissement sophistiqué

Pas d’écran tactile géant ni de systèmes sonores avancés. Juste un emplacement pour votre smartphone. Trop basique ?

11. Design symétrique

Avec des portes et des boucliers identiques à droite et à gauche, certains pourraient penser que c’est un design paresseux. Mais c’est peut-être juste trop avant-gardiste ?

En fin de compte, si vous ne voulez pas de simplicité, d’innovation, de responsabilité écologique et d’accessibilité financière, alors la Citroën Ami n’est peut-être pas faite pour vous. Mais, pour ceux qui voient l’avenir, c’est certainement un véhicule à considérer !