Quelles sont les voitures d’occasion les plus populaires dans le monde ?

De BMW à Honda, de nouvelles données ont dévoilé les voitures d’occasion les plus recherchées en France – ainsi que dans le monde.

Il a été révélé que les BMW d’occasion sont les voitures d’occasion les plus recherchées en France, selon une nouvelle étude. Le rapport révèle également que Tesla est la marque d’occasion la plus recherchée, tandis que les Honda Civic d’occasion sont le modèle de voiture d’occasion le plus recherché dans le monde.

Les marques de voitures d’occasion les plus recherchées au monde

La liste ci-dessus présente le top 5 des marques les plus populaires sur le marché des occasions et le nombre d’unités cherché en 2021 :

Tesla : 1,461,000 BMW : 1,131,000 Mercedes-Benz : 782,500 Audi : 731,000 Honda : 525,200

Les modèles de voitures d’occasion les plus recherchés au monde

La liste ci-dessus présente le top 5 des modèles les plus populaires sur le marché des occasions et le nombre d’unités cherché en 2021 :

Honda Civic : 35,320,000 MINI Cooper : 29,880,000 Peugeot 208 : 22,120,000 Audi A3 : 21,300,000 Toyota Yaris : 21,300,000

Pour mettre tout le monde d’accord, voici les marques de voitures d’occasion les plus populaires au monde, avec entre parenthèses le nombre de pays dans lesquelles elles sont plébiscitées :

Tesla (15) BMW (14) Honda (7) Toyota (7) MINI (6) Mercedes-Benz (4) Volvo (1)

Les autres conclusions de cette étude

Tesla s’est révélée être la marque de voiture d’occasion la plus souhaitée dans le plus grand nombre de pays, avec 15 pays souhaitant le plus de Teslas d’occasion, suivie de près par BMW, avec 14 pays.

Les Teslas et les BMW d’occasion sont les seules marques à être les plus recherchées dans plus de 10 pays.

Les Honda Civic d’occasion étaient le modèle de voiture d’occasion le plus recherché dans le monde.

Bien que les Teslas d’occasion soient la marque la plus recherchée sur Internet, seules 391 d’entre elles sont répertoriées sur AutoTrader et encore moins sur eBay (151).