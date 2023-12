Top 5 des Meilleurs Accessoires pour la Tesla Model 3 Highland

Une sécurité qui dure plus longtemps. Le nouveau siège auto Cybex – Anoris T i-Size – offre un siège spacieux où les enfants peuvent grandir jusqu’à ce qu’ils aient environ six ans (avec la même sécurité inégalée tout au long). Siège auto à partir de 15 mois donc et jusqu’à 21 kg maximum (six ans environ).