5 accessoires Tesla qui changeront votre vie !

Tu viens de recevoir ta Tesla Model 3 pour Noël et tu ne sais pas quel accessoire t’offrir pour profiter au mieux de ton véhicule ? Ah tu commences à t’apercevoir que les propriétaires aiment personnaliser leurs voitures. Après tout, il n’est jamais trop tard. Voici un petit Top 10 des accessoires indispensables pour mettre à niveau ta Tesla Model 3. Et pas que : beaucoup te seront vite indispensables !



Si tu veux aller plus loin, tu peux consulter nos guides accessoires et produits High-tech. Allez c’est parti, suis bien les numéros et surtout ne regrette aucun achat car tu es passé à l’électrique !

Cette page contient des liens d’affiliation vers la boutique en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

1) Écran en Verre Trempé Protecteur Navigateur : Tesla Model 3

Prix: 26,99 € à commander directement sur Amazon

2) Tapis intérieur haute résistance Tesla Model 3

Prix: 141,99 € à commander directement sur Amazon

3) Tapis de coffre arrière haute qualité

Prix: 56,99 € à commander directement sur Amazon

4) Bâche de protection pour votre Tesla Model 3

Prix: 71,59 € à commander directement sur Amazon

5) Table de volant pour patienter aux Superchargers

Prix: 15,99 € à commander directement sur Amazon