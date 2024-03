Le mode voiturier, ou “Valet Mode”, est une caractéristique remarquable des véhicules Tesla, conçue pour assurer la sécurité et la confidentialité de votre voiture et de vos données lorsque vous la confiez à un tiers. Ce tutoriel approfondi vous guide à travers l’activation et l’utilisation du mode voiturier, en intégrant les détails complets sur ce que le mode voiturier fait, ses restrictions, et comment il peut être personnalisé pour répondre à vos besoins.

Fonctionnalités du mode voiturier

L’activation du mode voiturier dans votre Tesla met en place plusieurs restrictions visant à protéger le véhicule et à préserver votre vie privée :

Limitation de vitesse : La vitesse maximale est limitée à 70 mph (environ 113 km/h), permettant un contrôle sur la vitesse à laquelle le voiturier peut conduire votre Tesla.

: La vitesse maximale est limitée à 70 mph (environ 113 km/h), permettant un contrôle sur la vitesse à laquelle le voiturier peut conduire votre Tesla. Réduction de l’accélération : L’accélération est réduite d’environ 50 %, passant au mode “Chill” pour une conduite plus douce et moins rapide.

: L’accélération est réduite d’environ 50 %, passant au mode “Chill” pour une conduite plus douce et moins rapide. Désactivation de l’autopilot : Le mode voiturier désactive l’autopilot et le Full Self-Driving (FSD), garantissant que le conducteur reste pleinement attentif à la conduite.

: Le mode voiturier désactive l’autopilot et le Full Self-Driving (FSD), garantissant que le conducteur reste pleinement attentif à la conduite. Sécurité et confidentialité : Le coffre avant (frunk) et la boîte à gants se verrouillent automatiquement, et l’accès aux informations personnelles affichées sur l’écran tactile est bloqué. Cela comprend les adresses, contacts, calendriers, et les fonctionnalités de navigation, Wi-Fi, et Bluetooth.

: Le coffre avant (frunk) et la boîte à gants se verrouillent automatiquement, et l’accès aux informations personnelles affichées sur l’écran tactile est bloqué. Cela comprend les adresses, contacts, calendriers, et les fonctionnalités de navigation, Wi-Fi, et Bluetooth. Restrictions supplémentaires : Le mode désactive également les commandes vocales, les profils de conducteur, et la visualisation des clés pouvant accéder à la voiture. Les réglages du mode Sentinelle ne peuvent être modifiés, et l’accès aux mises à jour ou upgrades dans le menu Contrôles est désactivé.

Personnalisation et Utilisation Pratique

Activation du mode voiturier

Pour activer le mode voiturier dans votre Tesla, vous pouvez soit utiliser l’écran tactile du véhicule, soit l’application mobile Tesla. Dans les deux cas, vous serez invité à créer un code PIN à quatre chiffres, nécessaire pour désactiver le mode par la suite.

Gestion de la limite de vitesse

Bien que la limite de vitesse par défaut en mode voiturier soit de 70 mph, Tesla offre la possibilité de personnaliser cette limite via le “Speed Limit Mode”. Accessible dans les réglages de sécurité, ce mode permet de fixer une vitesse maximale spécifique, contrôlée par un PIN.

Recharge

Malgré les restrictions, le mode voiturier n’entrave pas la capacité de charge du véhicule, permettant au voiturier de brancher votre Tesla pour la charger si nécessaire.

Sécurité pour les jeunes conducteurs

Le mode voiturier se révèle également utile pour limiter les fonctionnalités du véhicule lorsqu’il est conduit par des jeunes ou des nouveaux conducteurs, sans désactiver les caractéristiques de sécurité de la Tesla.

Conclusion

Le mode voiturier de Tesla est une fonctionnalité clé pour les propriétaires soucieux de la sécurité et de la confidentialité de leur véhicule. En restreignant l’accès à certaines fonctionnalités et en personnalisant les paramètres de conduite, les propriétaires de Tesla peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant que leur véhicule est protégé. Que ce soit pour empêcher une conduite imprudente ou pour protéger vos données personnelles, le mode voiturier est un outil indispensable pour tout propriétaire de Tesla désirant conserver le contrôle de leur véhicule, même lorsqu’ils ne sont pas derrière le volant.

