Les véhicules Tesla sont souvent applaudis pour leur innovation et leur technologie, mais un détail surprenant concerne leurs jantes. À première vue, certaines jantes Tesla peuvent sembler plutôt ordinaires, voire démodées, car elles sont recouvertes d’enjoliveurs en plastique. Pourtant, ce choix esthétique cache une fonctionnalité ingénieuse liée à l’efficacité énergétique.

Qu’est-ce que les Jantes Aero ?

Les AeroWheels de Tesla ne sont pas simplement des enjoliveurs. Ces couvertures en plastique ont été conçues pour améliorer l’aérodynamisme du véhicule. En réalité, sous ces capots se trouvent des jantes en alliage élégantes et modernes. La présence des AeroWheels permet de réduire la résistance aérodynamique, ce qui se traduit par une consommation d’énergie moindre et une autonomie accrue, améliorant l’efficacité jusqu’à 5%.

Pourquoi Tesla utilise-t-il des AeroWheels ?

L’usage des AeroWheels par Tesla est un choix stratégique qui souligne l’engagement de la marque envers l’efficience énergétique. En optimisant l’aérodynamisme, Tesla assure que chaque détail du véhicule contribue à maximiser l’autonomie – une préoccupation majeure pour les utilisateurs de véhicules électriques.

Stationnez votre Tesla en lieu sûr et engagez le mode de stationnement. Inspectez les clips qui fixent l’enjoliveur à la jante. Vous trouverez généralement des encoches prévues pour y insérer un outil de levage. Utilisez un outil plat et souple (comme un tournevis recouvert de tissu pour éviter de rayer la jante) pour délicatement faire levier et détacher l’enjoliveur de la jante. Une fois les enjoliveurs retirés, vous découvrirez les jantes en alliage, prêtes à transformer l’apparence de votre Tesla.

Quand opter pour les jantes en alliage ?

Si vous préférez une esthétique plus sportive, vous pourriez vouloir rouler sans les AeroWheels. Les jantes en alliage offrent un look plus raffiné et peuvent être particulièrement attrayantes lors de rencontres de voitures ou dans des environnements urbains stylés.

Conclusion

En fin de compte, le choix entre AeroWheels et jantes en alliage dépend de vos priorités. Si l’autonomie est votre principale préoccupation, les AeroWheels sont incontestablement bénéfiques. Cependant, si le style est primordial, les jantes en alliage sont une excellente option. Tesla vous offre la flexibilité de choisir selon vos besoins et vos préférences esthétiques.