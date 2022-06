Le guide complet des bornes de recharge

Tout comme les voitures à essence ou diesel vont à la pompe pour se ravitailler en carburant, les voitures électriques ont besoin de bornes de recharge pour refaire le plein d’électricité.

S’il est vrai que trouver une station-service est un jeu d’enfant, les bornes de recharge publiques pour voiture électrique, quant à elles, ne courent pas les rues. Dans ce contexte, installer une borne de recharge à domicile peut ainsi s’avérer être la solution adéquate… Encore faut-il savoir quel système choisir !

Les 2 types de bornes de recharges pour voitures électriques : publique et privée

Les bornes de recharge des voitures électriques – et les prises – peuvent être publiques (disponibles en libre-service, elles appartiennent à l’État) ou privées (vous avez votre propre borne).

Les bornes de recharge à domicile

La recharge à domicile reste le moyen de charge le plus répandu chez les propriétaires de voitures électriques. Elles permettent la recharge du véhicule hybride ou électrique à domicile. Il existe plusieurs solutions de charge.

La recharge d’une voiture électrique via une prise standard

Ce type de recharge est déconseillé par les professionnels de la sécurité. Cette option a l’avantage d’être plus économique du fait que la prise soit déjà installée. En revanche, elle nécessite un temps de charge beaucoup plus long. 10 h en moyenne contre 4 h pour une borne de recharge optimisée.

La recharge via une prise renforcée

La prise renforcée ou sécurisée est conçue spécifiquement pour la recharge d’une voiture électrique. La mise en place de ce type de borne de recharge sécurisée permet de se protéger des risques liés à l’utilisation intensive d’une prise ordinaire ou standard. Il faut généralement compter entre 7 à 9 heures pour que la recharge du véhicule électrique soit complète.

La recharge via la borne de recharge rapide dite Wallbox (boîtier mural)

Les bornes de recharge Wallbox sont recommandées par un grand nombre de professionnels . C’est le dispositif de recharge d’une voiture électrique le plus sécurisé. Il est aussi l’un des plus rapides ! Comptez entre 3 à 5 h pour une recharge complète du véhicule électrique.

Vous pouvez également opter pour un pilotage ou contrôle à distance afin de contrôler votre borne Wallbox.

La recharge via une borne collective

Les bornes dites collectives sont généralement installées dans un parking privé. Elles sont destinées aux copropriétaires. À quelques détails près, elles présentent les mêmes caractéristiques qu’une borne Wallbox. Cependant, elles prennent plus de place et fonctionnent avec un système de relevé à distance et de facturation automatisée.

Les bornes de recharge publiques

L’ensemble des bornes de recharge publiques sont généralement répertoriées sur des plateformes internet (ex. : ChargeMap ou data gouv.fr).

Où peut-on trouver une borne de recharge publique ?

Dans les parkings publics

Dans les voiries

Dans les entreprises et les centres commerciaux

Les bornes de recharge destinées à l’usage public se trouvent principalement dans des parkings publics. Certains sont gratuits et d’autres payant.

Borne de recharge privée et publique : quel est le coût ?

Bien que la borne de recharge de voiture électrique à domicile soit, sur le long-terme, la solution la plus économique, elle représente tout de même un investissement conséquent. De son côté, le prix de la recharge à la borne publique reste accessible.

Prix d’une borne de recharge à domicile

Une prise renforcée : c’est la solution la plus économique, comptez dans les 420 € TTC pour son installation.

: c’est la solution la plus économique, comptez dans les pour son installation. Une borne murale (wallbox) : pour une puissance de 7 KW en monophasé, les prix moyens s’évaluent en général entre à 1 210 € TTC et 1 250 € TTC.

Dans quels cas bénéficier des aides de l’État ?

Si vous êtes locataire, propriétaire ou occupant à titre gratuit de votre résidence principale, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’installation d’une borne de recharge de voiture électrique. Ce crédit est à hauteur de 75 % des dépenses dues à cette installation à la limite de 300 € par borne de recharge.

En outre, le programme ADVENIR accompagne à hauteur de 50 % les bailleurs sociaux, particuliers et autres qui installent des bornes de recharge (collectives, individuelles ou partagées) au sein d’un habitat collectif.

Prix d’une recharge sur une borne publique

Les prix d’une recharge sur bornes publiques dépendent de plusieurs critères :

Le type de borne : certaines bornes de recharge de faible puissance sont gratuites . En revanche, les bornes de recharge rapides qui délivrent davantage d’énergie payante ( Ionity 0,79 €/min, Total 0,40 – 0,65 €/min…)

: certaines bornes de recharge de faible puissance sont . En revanche, les bornes de recharge rapides qui délivrent davantage d’énergie payante ( La période : certains réseaux de charges publiques différencient les tarifs selon les périodes de la journée.

certains réseaux de charges publiques différencient les tarifs selon les périodes de la journée. Les opérateurs : les prix ne sont pas standards

les prix ne sont pas standards L’abonnement : vous pouvez bénéficier d’un forfait mensuel et préférentiel sur les bornes du réseau auquel vous êtes affiliés.

La recharge dans les bornes classiques (hormis les bornes rapides), va vous coûter en moyenne 5 à 7 € pour 100 KM d’autonomie.