Waymo, filiale d’Alphabet, franchit une nouvelle étape en Californie en obtenant l’approbation d’étendre ses services de véhicules autonomes à Los Angeles, en plus de San Francisco. Cette expansion, soutenue par la CPUC malgré quelques oppositions, marque un tournant pour la mobilité urbaine.

Waymo : Un Leader en Mobilité Autonome

Source : @HenryEChang sur X

Waymo, la startup de conduite autonome détenue par Alphabet, continue de tracer son chemin innovant dans l’industrie des véhicules autonomes. Déjà bien implantée à San Francisco, l’entreprise a récemment reçu le feu vert de la California Public Utilities Commission (CPUC) pour étendre ses opérations à Los Angeles, témoignant de sa position de leader dans le domaine.

Une Expansion Audacieuse

Google Waymo is an unbelievable AI product. After a ride on a self-driving “taxi” in SF, I felt truly emotional about how far the field had advanced. Definitely feeling the AI. pic.twitter.com/0EQXZfwXHg — Nando de Freitas 🏳️‍🌈 (@NandoDF) March 6, 2024

Jusqu’à présent, Waymo avait concentré ses efforts dans la ville de San Francisco. Le vendredi dernier, la Commission des Services Publics de Californie (CPUC) a donné son feu vert à Waymo pour étendre ses services de covoiturage autonome sans chauffeur à Los Angeles, ainsi qu’à d’autres régions de la péninsule de San Francisco. Cette expansion représente une étape cruciale dans la mission de Waymo de rendre les services de transport plus accessibles et sécuritaires grâce à la technologie autonome.

Réactions et Soutiens

La décision de la CPUC a suscité une réaction mitigée. Alors que 81 entités étatiques ont exprimé leur soutien, cinq municipalités et organisations ont présenté des protestations, incluant la Ville de South San Francisco et le Département des Transports de Los Angeles. Malgré ces obstacles, Waymo a exprimé sa gratitude envers la CPUC pour sa confiance, soulignant le soutien continu de ses partenaires communautaires et des décideurs politiques.

Le Défi Légal et Sociétal

Le mois dernier, un nouveau projet de loi introduit par le Sénateur de Californie Dave Cortese a proposé d’accorder plus de pouvoir aux municipalités locales dans la régulation des véhicules autonomes, ce qui pourrait représenter un défi supplémentaire pour l’expansion de Waymo. En outre, l’entreprise a également été confrontée à des critiques et à des actes de vandalisme à San Francisco, mettant en lumière les défis sociétaux que représente l’intégration de la technologie autonome dans les espaces urbains.

Une Nouvelle Frontière à Austin

Le 6 mars 2024, Waymo a franchi une étape importante en débutant l’offre de services de transport passager sans chauffeur à ses employés dans la ville d’Austin. Cette initiative couvre une zone de 43 miles carrés, incluant des quartiers clés comme le centre-ville d’Austin, Barton Hills, et Hyde Park. L’annonce promet d’ouvrir son programme Waymo One au grand public à une date ultérieure, faisant d’Austin la quatrième ville à bénéficier de ces services innovants après San Francisco, Phoenix, et Los Angeles.

En Californie, l’entreprise a rencontré des résistances, notamment de la part du département des transports de Los Angeles, suite à son autorisation d’opérer des taxis sans chauffeur (robotaxi) payants. Ces défis mettent en lumière les préoccupations liées à la circulation et à la sécurité, qui ont conduit à des protestations de diverses municipalités. Par ailleurs, les véhicules autonomes de Waymo ont été la cible de vandalisme, illustrant les tensions autour de l’intégration de ces technologies dans les espaces publics.

Waymo en Arizona : Un Modèle de Réussite

Il est important de noter que Waymo a également étendu ses opérations de test sans chauffeur en Arizona, y compris sur les autoroutes autour de Phoenix, démontrant ainsi sa capacité à opérer efficacement dans divers environnements. Les véhicules Jaguar I-Pace équipés de capteurs multiples utilisés par Waymo pour ces services soulignent l’avancée technologique de l’entreprise.

Vers un Futur Autonome

L’expansion de Waymo à Los Angeles et au-delà marque un tournant potentiel pour la mobilité urbaine, promettant un futur où les déplacements seront plus sûrs, plus écologiques et plus efficaces. Toutefois, le succès de cette transition dépendra de la capacité de Waymo à naviguer dans le paysage réglementaire complexe et à répondre aux préoccupations des communautés locales.

Avec 15 000 utilisateurs actuels à Los Angeles et 50 000 personnes sur la liste d’attente, l’attrait pour ces services est indéniable. L’entreprise met l’accent sur l’importance d’un déploiement discipliné, soulignant son engagement à offrir en toute sécurité les avantages de la conduite entièrement autonome à un public plus large.

Conclusion

Waymo incarne l’avènement d’une nouvelle ère dans la mobilité urbaine, où les véhicules autonomes deviennent une réalité tangible. Cependant, l’intégration réussie de cette technologie nécessitera une collaboration étroite entre les entreprises, les régulateurs, et les communautés pour surmonter les défis et maximiser les bénéfices pour tous. En tant que précurseur dans le domaine de la conduite autonome, Waymo ouvre la voie à des transformations profondes dans notre façon de concevoir et d’utiliser les systèmes de transport.