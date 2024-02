À Nantes, une révolution verte est en marche avec la facilitation de l’installation gratuite de stations de recharge pour véhicules électriques. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant à encourager la mobilité durable et à soutenir le développement de l’électromobilité. Cet article explore les mesures mises en place à Nantes, les témoignages d’entrepreneurs ayant profité de ces initiatives, et examine les différentes stratégies adoptées pour maximiser l’impact de ces installations.

Témoignage d’un entrepreneur nantais

Éclairage sur une initiative durable : le témoignage du propriétaire d’un hôtel à Nantes

« En tant que propriétaire d’un hôtel à Nantes, l’installation de bornes de recharge électrique a transformé notre approche de l’accueil et notre relation avec la clientèle. Nous avons décidé d’installer deux bornes de recharge rapide sur notre parking, une démarche rendue possible et simplifiée par les aides locales et les mesures incitatives de la ville de Nantes. Ce choix a eu un impact direct sur notre activité, attirant de nouveaux clients sensibles à l’écologie et augmentant notre taux d’occupation.

Les retours sont unanimes : les clients apprécient la possibilité de recharger leur véhicule électrique pendant leur séjour. Cela nous positionne comme un établissement avant-gardiste, soucieux de l’environnement et répondant aux besoins modernes de mobilité. L’investissement, entièrement subventionné, n’a pas seulement enrichi notre offre mais a également renforcé notre image de marque.«

Vous souhaitez installer une borne de recharge à Domicile ou une station en tiers-investissement ?

Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en copropriété Un hôtel / Restaurant / Maison d’hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Véhicule

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Les aides à l’installation de bornes de recharge à Nantes

Le cadre d’incitation local

À Nantes, les initiatives pour le déploiement de stations de recharge s’appuient sur des programmes d’aides financières, des facilités administratives et une collaboration étroite avec les acteurs locaux. Ces mesures visent à accélérer l’installation de bornes de recharge, notamment :

Subventions intégrales pour l’installation : couvrant les coûts d’achat et d’installation.

: couvrant les coûts d’achat et d’installation. Soutien technique et réglementaire : accompagnement des entreprises dans le processus d’installation.

: accompagnement des entreprises dans le processus d’installation. Partenariats public-privé : pour favoriser le déploiement de l’infrastructure de recharge dans les espaces publics et privés.

Maximiser le Retour Sur Investissement

Les entreprises à Nantes bénéficient de conseils pour maximiser leur retour sur investissement, notamment par le choix d’emplacements stratégiques et l’utilisation de technologies avancées. Les stations de recharge installées dans des lieux à forte affluence, tels que les parkings de centres commerciaux, hôtels, restaurants, ou zones d’activités, ont un potentiel de rentabilité élevé.

Le Tiers Investissement : Une Solution Rentable

Le modèle de tiers investissement est fortement encouragé à Nantes. Il permet aux entreprises de s’équiper de bornes de recharge sans investissement initial, les opérateurs prenant en charge les coûts d’installation et de maintenance en échange d’une part des revenus générés.

Aides disponibles et conditions d’éligibilité

Crédit d’impôt pour la transition énergétique

Les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt jusqu’à 500 € pour l’installation d’une borne de recharge dans leur résidence principale ou secondaire. Ce soutien s’adresse aux célibataires, divorcés, veufs ainsi qu’aux couples, permettant une aide maximale de 1 200 € sous certaines conditions. Le crédit s’applique aux bornes connectées (500 €) et non connectées (300 €), encourageant ainsi l’installation de solutions intelligentes et éco-responsables.

Programme ADVENIR pour les copropriétés

Le programme ADVENIR, géré par l’AVERE et financé par les CEE, propose des subventions pour l’installation de points de recharge en copropriété. Avec un budget de 200 millions d’euros, l’objectif est de déployer près de 65 000 nouveaux points de recharge d’ici 2025. Les aides varient selon l’usage (individuel ou collectif) et le type d’installation, offrant jusqu’à 1 660 € par point de recharge.

Réduction du taux de TVA et aides locales

Une réduction du taux de TVA à 5,5 % s’applique aux travaux d’installation des bornes de recharge, abaissant significativement le coût pour les consommateurs. La ville de Paris, par exemple, propose une aide couvrant 50 % du montant HT des travaux, avec un plafond de 4 000 €. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de soutien à la mobilité électrique, complétée par des aides spécifiques dans d’autres régions comme la Métropole de Nice.

Impacts et avantages de l’installation gratuite de bornes de recharge

L’accès facilité à des stations de recharge chez soi ou dans des espaces collectifs représente un levier important pour le développement de la mobilité électrique. L’installation de bornes de recharge réduit l’anxiété liée à l’autonomie et encourage l’adoption de véhicules électriques, en phase avec les objectifs environnementaux.

Pour les particuliers

La possibilité d’installer des bornes de recharge gratuitement ou avec une aide significative rend la transition vers l’électrique plus accessible. Cela permet aux utilisateurs de véhicules électriques de bénéficier d’une recharge pratique et économique à domicile, augmentant ainsi l’attractivité de cette option.

Pour les copropriétés et les entreprises

Les copropriétés et les entreprises peuvent transformer leurs parkings en points de recharge, valorisant ainsi leurs biens immobiliers et répondant aux attentes croissantes des résidents et employés. Cela contribue également à l’objectif national d’augmenter le nombre de bornes de recharge disponibles, facilitant le quotidien des conducteurs de véhicules électriques.

Enjeux et perspectives

Avec l’augmentation constante du nombre de véhicules électriques en France, la disponibilité de points de recharge devient un enjeu majeur. Les aides financières et les initiatives locales jouent un rôle crucial dans l’accélération de l’équipement en infrastructures de recharge, essentielles pour une transition énergétique réussie.

Quelles sont les implantations privilégiées à Nantes ?

Diversité des sites d’installation

À Nantes, les sites d’implantation pour les bornes de recharge sont variés, répondant aux besoins des différents usagers de la ville :

Centres commerciaux et zones d’activités : des lieux idéaux pour installer des bornes de recharge, augmentant la valeur ajoutée pour les visiteurs.

: des lieux idéaux pour installer des bornes de recharge, augmentant la valeur ajoutée pour les visiteurs. Hôtels et restaurants : offrant un service complémentaire apprécié par la clientèle.

: offrant un service complémentaire apprécié par la clientèle. Parkings publics et privés : essentiels pour répondre à la demande croissante de recharge en milieu urbain.

: essentiels pour répondre à la demande croissante de recharge en milieu urbain. Bâtiments résidentiels et espaces de coworking : pour faciliter la recharge quotidienne des résidents et professionnels.

Conclusion

L’initiative de Nantes pour rendre l’installation de stations de recharge totalement gratuite est un modèle d’innovation et de soutien à la mobilité électrique. Elle démontre l’engagement de la ville en faveur d’un avenir durable et ouvre la voie à d’autres collectivités souhaitant promouvoir l’électromobilité.

Entrepreneurs nantais, c’est le moment d’agir ! Profitez de cette opportunité pour vous équiper en bornes de recharge et contribuer à la transition énergétique de votre ville.

Rejoignez notre communauté passionnée par les technologies propres en devenant membre du club Tesla Mag : Devenir membre.

Pour les partenariats et opportunités publicitaires, découvrez nos offres en contactant notre régie : Tarifs et contact régie.