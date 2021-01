Des stores Tesla bondés en Chine

- Communauté -

Depuis trois jours, les informations pleuvent sur des spécificités propre au marché chinois. En temps un une baisse des prix pour la Tesla Model Y, en temps deux des nouveautés importantes sur le design intérieur des Model 3 et Model Y chinoises et désormais des photos et vidéos de stores bondés.

Les signes d’une offensive marché

Ces dernières semaines ont été source de nouveautés pour la marque Tesla sur le territoire chinois. En effet, la Chine est un territoire de promesses pour la célèbre marque automobile de voitures électriques et le groupe a bien décidé d’exploiter toutes ses possibilités. Après l’excitation créée autour des tout premiers véhicules électriques sortis de l’usine de Shanghaï début 2020, la marque finit l’année en beauté.

Avec un passage à l’électrique de moins en moins coûteux et des gouvernements qui poussent à l’utilisation de moyens de locomotions moins polluants, la vente de voiture électrique s’envole en Chine. Malgré un marché en difficulté cette année en raison de l’épidémie de Covid-19, la marque au patron excentrique ne s’inquiète pas pour son avenir sur le territoire chinois.

Day 3 after MIC Model Y release at Shanghai Jinqiao Tesla Store, which kind of reminds me of a crowd of shoppers at a local grocery store or something😄



Thanks @JayinShanghai for the vidpic.twitter.com/CvcTFjU195 — Ray4Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) January 4, 2021

Afin que les automobilistes chinois concèdent à orienter leur choix vers la consommation verte proposée par la marque, celle-ci parie sur un service de qualité qui passe évidemment par l’installation de bornes de rechargement pour ces voitures.

Ces infrastructures sont essentielles pour le développement de la marque en Chine et c’est ainsi que ces dernières semaines, la marque a fièrement dévoilé six nouveaux superchargeurs et quarante-trois bornes de rechargement, comptabilisant un total de 620 super-chargeurs et de 4 700 bornes de rechargement sur l’ensemble du territoire chinois.

Un total impressionnant pour la marque qui couvre ainsi 290 villes, ce qui montre que le dirigeant Elon Musk compte bien recouvrir le territoire des Etats-Unis de ses bornes mais également le territoire chinois afin d’installer sa marque durablement et augmenter le nombre de propriétaires de voitures électriques.

Des ouvertures successives en Chine

Ces nouvelles bornes sont une excellente nouvelle pour les automobilistes chinois mais Tesla ne s’arrête pas là. En effet, la marque lance en Chine 6 nouveaux magasins en son nom propre afin que le client puisse vivre l’expérience Tesla dans son ensemble.

C’est une nouveauté pour la marque qui se détache ainsi des concessions par lesquelles ses acheteurs étaient obligés de passer pour s’acheter le véhicule électrique le plus connu au monde.

Par l’ouverture de ses magasins, la marque va ainsi pouvoir se rapprocher de ses clients, leur offrir une expérience personnalisée plus intense dans le passage à l’électrique et amener sa vision du futur sur le marché chinois.

A l’heure où la question écologique préoccupe de plus en plus l’ensemble de la population mondiale, Tesla propose une solution innovante et plus verte afin de changer notre mode de vie et notre relation avec le monde automobile et on peut voir qu’elle séduit un grand nombre de conducteurs.

Vers une couverture globale en équipement électrique

Ce sont ainsi de bonnes nouvelles que la célèbre marque apporte aux résidents chinois et on peut supposer que la marque va continuer d’étendre son influence avec de plus en plus de bornes de rechargement partout dans le monde.

Actuellement, la marque dispose déjà de 2 000 stations en France soit 18 000 super-chargeurs ! La France n’a quant à elle pas à se plaindre étant un des pays les plus équipés en Europe avec près de 29 000 stations de recharge et 640 super-chargeurs.

Financement

Où que vous soyez, Tesla Magazine, vous accompagne dans le financement de votre voiture électrique si vous remplissez nos conditions.

Leasing Auto Plutôt neuf ou occasion? * Neuf Occasion

Quel est le coût Global du / des biens? * (en HT bien évidemment)

Quel est le chiffe d'affaire de votre société en 2019? * (toujours en € HT et il n'y a pas de mauvaises réponses)

Quel est votre adresse E-mail? * (pour recevoir votre confirmation de demande)

Quel est votre numéro de téléphone? *

Quel est le véhicule souhaité? *

Validation du formulaire * Je réalise cet achat sur ma société, J'ai minimum 100K€ de CA et Ma société existe depuis plus d'un an Il est important de valider



Vous souhaitez contribuer directement à l’expansion de nouvelles énergies? demandez votre carte du club.

Vous avez d’autres informations sur le constructeur Tesla ou le marché de l’électrique? n’hésitez pas à écrire à la rédaction [email protected] ou au travers de nos réseaux sociaux: Twitter et Instagram.

Source : Ray4tesla JayinShanghai

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement ! Consulter vos e-mails pour la suite des instructions.