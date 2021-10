ZFE : la liste des villes s’allonge

- Publicité -

Les Zones à Faibles Émissions (ZFE) se répandent petit à petit en France. Les villes sont en effet de plus en plus nombreuses à restreindre leurs accès aux véhicules porteurs d’une vignette Crit’Air. Fin 2019, l’arrivée de la Loi d’orientation des mobilités (LOM), oblige les villes de plus de 150 000 habitants à prévoir l’adoption prochaine d’une ZFE-m.

Après Paris, le Grand Paris, Lyon et Grenoble, c’est au tour d’Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et Toulouse d’instaurer des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m). Dans ces zones, la circulation des véhicules les plus polluants est limitée, et la prime à la conversion peut bénéficier d’un supplément.

L’instauration de sept nouvelles zones dans les métropoles ne respectant pas, de manière régulière, les valeurs limites de qualité de l’air a été rendue obligatoire par un décret paru, le 17 septembre 2020, au Journal officiel. En raison de l’impact de la crise sanitaire, elles seront mises en œuvre dans le courant de l’année 2021.

Conséquences attendues

Dans ces territoires, les véhicules les plus polluants identifiés par les vignettes Crit’Air 5, 4 et 3 sont donc soumis à des restrictions de circulation. Ces restrictions peuvent s’appliquer sur des plages horaires déterminées. Les collectivités territoriales sont libres de fixer des règles plus strictes.

Par ailleurs, la mise en place d’une ZFE-m s’accompagne d’un supplément à la prime à la conversion, lors de l’achat ou de la location d’un véhicule peu polluant si, dans le même temps, vous mettez à la casse un ancien véhicule diesel ou essence.

Vous souhaitez financer votre prochaine voiture électrique ? Tesla Magazine travaille avec les meilleurs partenaires financiers pour permettre à nos lecteurs de passer à l'électrique. Nom Prénom *

Quel véhicule souhaitez vous acquérir ? * Nous pouvons financer tous les véhicules en vente actuellement.

Mode de financement souhaité * LLD LOA Crédit Classique

Pour un particulier, vos revenus mensuels

Pour les professionnels, votre numéro de Siren

Pour les professionnels, votre CA 2020

Quel est votre E-mail? * (pour recevoir votre confirmation de demande)

Quel est votre numéro de téléphone? *

Validation du formulaire * Je déclare m'engager dans une démarche de financement (Je suis déjà convaincu par le véhicule!) Je déclare accepter le transfert de mes données aux courtiers de Tesla Mag

Δ

Mesures prises pour faciliter la transition

Depuis juin 2020, vous bénéficiez ainsi d’une surprime si vous habitez ou travaillez dans une ZFE-m et que votre collectivité territoriale vous a versé une aide pour acheter ou louer un véhicule propre. Le montant de la surprime est identique à l’aide versée par la collectivité territoriale, dans la limite de 1 000 €.

La plupart des villes mettront en place une période « pédagogique » avant chaque étape. Les automobilistes qui ne sont pas en règle seront alors contrôlés, mais pas verbalisés. À Paris, zone géographique la plus rapidement impactée par les vignettes Crit’Air, l’arrivée de la vidéo-verbalisation est prochaine. Toutefois, la verbalisation automatique n’est pas pour tout de suite.

Vous pouvez également compléter votre lecture en consultant cet article sur les Zones à Faibles Émissions et leur impact sur notre quotidien.