Tesla model Y : un mastodonte de la sécurité selon la NHTSA

Le 13 janvier 2021, l’équipe Telsa publiait un article dans lequel était expliqué que son Model Y avait obtenu 5 étoiles, la note maximale, toute catégorie confondue. Cette note a été attribuée par la NHTSA, la National Highway Traffic Safety Administration, une agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière.

Un véhicule garantissant la sécurité de la Model Y

Depuis le lancement du S en 2012, la marque a créé chaque Tesla autour des mêmes paramètres, garantissant aux passagers une sécurité maximale. Aujourd’hui, le model Y est le dernier véhicule de Tesla a avoir gagné une note de 5 étoiles en sécurité et ce, pour toutes les catégories, de la part de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Qu’est-ce qui fait la spécificité du model Y ?

Les Model 3 et Y ont été développés sur la même plateforme, et cette architecture similaire est fondamentale dans l’aspect sécuritaire de ces deux véhicules. Afin d’obtenir les 5 étoiles en sécurité, la structure du model Y de Tesla a même été fortifiée, comparée à celle du model 3. En effet, ces considérations ont dues être prises en compte au vu de son poids plus important et de la taille de sa cabine (SUV).

En cas de collision, cette voiture Tesla est conçu pour répartir les forces d’impact autour de la cabine et à l’écart des occupants du véhicule, ce qui réduit considérablement le risque de blessures. Les zones de déformation à l’avant et à l’arrière, ainsi que les structures latérales des véhicules sont optimisées pour permettre au model Y de gérer l’énergie produite par le choc de manière très efficace, réduisant ainsi les accélérations sur le véhicule et, plus important encore, sur ses occupants.

Le risque de roulement

Les capotages augmentent considérablement le risque de blessures pendant un accident. Pour calculer la résistance au renversement dans le test de la NHTSA, le model Y est stationné sur une plate-forme suspendue qui tourne dans toutes les directions pour mesurer physiquement le centre de gravité et les moments d’inertie.

L’évaluation de la NHTSA a permis de déterminer que le model Y présente un risque de roulement de 7,9 %, le plus faible de tous les VUS enregistrés à ce jour par l’organisation.

Un centre de gravité particulièrement bas, pour plus de stabilité

Comme pour tous les véhicules Tesla, l’architecture du model Y est fondamentalement conçue pour avoir un centre de gravité très bas, ce qui est accompli en plaçant stratégiquement son bloc-batterie lourd et ses moteurs électriques bas dans le véhicule.

La sécurité : un engagement Tesla

La sécurité est au cœur de chaque véhicule Tesla. Ils sont livrés avec des dispositifs avancés de prévention des collisions et de protection des piétons, y compris le freinage d’urgence automatique, l’avertissement de sortie de voie et l’avertissement de collision directe.

En fournissant l’équipement et les technologies les plus avancées, l’objectif du constructeur automobile est d’aider les clients à prévenir les accidents évitables dans la mesure du possible et, lorsqu’ils ne le sont pas, à atténuer les blessures.

Il n’est plus à prouver que le le model Y compte parmi les véhicules les plus sécuritaires pour les conducteurs et leurs passagers.

