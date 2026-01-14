100 Go pour le prix de 50 : Pourquoi Starlink vient d’achever la concurrence (et pourquoi vous allez adorer détester ça)

Alors que les opérateurs traditionnels s’embourbent dans des déploiements de fibre interminables et des forfaits mobiles bridés au moindre passage de frontière, SpaceX vient de lâcher une bombe : le forfait Starlink Roam double son enveloppe de données haute vitesse.

On passe de 50 Go à 100 Go par mois, pour le même prix. Pas de frais cachés, pas de réengagement de 24 mois, juste de la performance pure injectée directement depuis l’orbite basse.

L’insolence de l’innovation

Pendant que vos fournisseurs habituels vous expliquent, avec des graphiques soporifiques, pourquoi une augmentation de 2 € sur votre facture est « nécessaire pour l’infrastructure », Elon Musk double la mise gratuitement. C’est une claque magistrale infligée à une industrie des télécoms devenue paresseuse, vivant sur ses acquis de rentes géographiques.

Le message est clair : Starlink n’est plus seulement une alternative pour les ermites au fond des bois. C’est en train de devenir le standard absolu pour quiconque refuse d’être enchaîné à un poteau électrique ou à une antenne 5G capricieuse.

Le « Roam » : La fin des zones blanches (et des excuses)

Avec 100 Go de données haute vitesse (jusqu’à 300 Mb/s), Starlink Roam ne se contente pas de vous connecter ; il vous offre la liberté.

Télétravail en van ? Check.

Check. Streaming 4K en pleine montagne ? Check.

Check. Urgence au milieu du désert ? Toujours connecté.

Et le plus beau ? Une fois les 100 Go consommés, vous ne restez pas sur le carreau. La connexion bascule en illimité à basse vitesse, suffisant pour les messages et appels. Adieu les factures de « hors forfait » qui ressemblent à un loyer.

Pourquoi ça va faire grincer des dents

Les détracteurs crieront au « monopole spatial » ou à la « pollution visuelle du ciel ». Mais soyons honnêtes : ces critiques émanent souvent de ceux qui profitent déjà d’une fibre urbaine subventionnée. Pour le reste du monde, pour ceux qui bougent, pour les aventuriers et les professionnels nomades, cette mise à jour est une révolution.

Vouloir freiner Starlink aujourd’hui, c’est comme avoir voulu protéger les diligences face à l’arrivée du chemin de fer. Le futur est en orbite, et il vient de devenir deux fois plus généreux.

Le saviez-vous ?

Caractéristique Ancien Plan Roam Nouveau Plan Roam Data Haute Vitesse 50 Go 100 Go Coût Supplémentaire 0 € 0 € Après dépassement Coupure ou 1$/Go Illimité (vitesse réduite)

La question n’est plus de savoir si Starlink est une option viable, mais plutôt : qu’attendez-vous pour couper le cordon avec votre opérateur du 20ème siècle ?