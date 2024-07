L’agriculture et les panneaux photovoltaïques représentent une opportunité intéressante pour diversifier les sources de revenus des exploitants agricoles tout en contribuant à la transition énergétique. En intégrant les moments forts d’une interview avec un exploitant agricole et le contexte législatif, nous allons explorer les avantages et les défis de cette combinaison innovante.

Comprendre les Avantages des Panneaux Photovoltaïques pour les Exploitations Agricoles

Utiliser les Terres Agricoles pour la Production d’Énergie

Notre interlocuteur, un ingénieur agricole, gère une exploitation 100% herbe sur une surface d’environ 200 hectares. Il souligne l’importance d’utiliser à bon escient les terres agricoles pour la production d’énergie renouvelable. “C’est de la terre qu’on sait manier parce que c’est notre cœur de métier”, explique-t-il.

Les Limites de la Méthanisation

La méthanisation, souvent présentée comme une solution écologique, présente des défis significatifs. Selon l’exploitant, le rendement énergétique est faible : “Pour produire 1,1% d’énergie, vous dépensez 1% en gasoil avec les tracteurs.” De plus, le processus de l’ensilage peut avoir des effets néfastes sur la biodiversité, causant des pertes importantes dans la faune sauvage.

L’Intérêt des Ombrelles Photovoltaïques

Face aux limites de la méthanisation, l’exploitant trouve les ombrelles photovoltaïques beaucoup plus pertinentes. Ces structures offrent une protection contre les intempéries pour les animaux et peuvent être installées sans nuire à la croissance des plantes. “Les plantes sont de super panneaux photovoltaïques avec un rendement de 90% de la lumière du soleil,” dit-il, soulignant l’efficacité de la photosynthèse par rapport aux panneaux solaires traditionnels, dont le rendement se situe autour de 20%.

Les Sollicitations et Opportunités

Les exploitants agricoles reçoivent de nombreuses sollicitations pour des solutions énergétiques. Parmi les plus courantes, on trouve :

Panneaux trackers : vendus à des prix élevés mais souvent peu rentables.

: vendus à des prix élevés mais souvent peu rentables. Conventions d’occupation de surface : pour installer des ombrelles photovoltaïques.

: pour installer des ombrelles photovoltaïques. Méthanisation : malgré ses défis.

: malgré ses défis. Panneaux solaires sur les toits : une option viable pour de nombreux agriculteurs.

Les Défis des Sollicitations

Les sollicitations peuvent parfois mener à des arnaques, notamment avec des équipements vendus à des prix prohibitifs sans garantie de rentabilité. Certains exploitants, peu familiarisés avec les calculs de rentabilité, peuvent être vulnérables à ces propositions.

Contexte Législatif : Une Nouvelle Loi pour Accélérer les Énergies Renouvelables

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été publiée au Journal Officiel le 11 mars 2023. Ce texte vise à faciliter l’installation d’énergies renouvelables pour permettre à la France de rattraper son retard. En 2020, la France était le seul pays à ne pas avoir atteint l’objectif fixé par l’Union européenne de 23% de part de renouvelables.

Les Axes de la Loi

La loi s’articule autour de quatre axes principaux :

Planifier les énergies renouvelables. Simplifier les procédures. Préserver les terrains non artificialisés. Partager la valeur générée par ces énergies.

Le titre III de la loi vise notamment à accélérer le déploiement du photovoltaïque, afin d’atteindre l’objectif de multiplier par 10 la capacité de production d’énergie solaire, pour dépasser les 100 GW installés à l’horizon 2050. Une définition de l’agrivoltaïsme est consacrée à l’article 54 de la loi.

Définition et Critères de l’Agrivoltaïsme

Une installation agrivoltaïque est définie comme une « installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole ». Les critères pour qualifier une installation d’agrivoltaïque incluent :

Amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques .

. Adaptation au changement climatique .

. Protection contre les aléas .

. Amélioration du bien-être animal.

Une installation ne pourra pas être considérée comme agrivoltaïque si elle porte une atteinte substantielle à l’un de ces services ou ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole. Les projets seront soumis à l’avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).

Dispositions pour l’Installation des Panneaux Photovoltaïques

La loi prévoit des dispositions pour encadrer les possibilités d’implantation de panneaux photovoltaïques au sol dans les espaces agricoles et forestiers. Aucun ouvrage photovoltaïque, hors installations agrivoltaïques, ne pourra être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté par le préfet de département sur proposition de la chambre départementale d’agriculture.

Conclusion

L’intégration des panneaux photovoltaïques dans les exploitations agricoles représente une opportunité significative pour la diversification et la transition énergétique. Cependant, il est crucial d’évaluer soigneusement les options et d’éviter les solutions non rentables. L’agrivoltaïsme apparaît comme une voie prometteuse, permettant aux agriculteurs de maximiser l’utilisation de leurs terres tout en contribuant à la production d’énergie renouvelable.

