La startup deeptech SUBLIME Energie, issue du Centre Énergie Environnement Procédés (CEEP) de Mines Paris-PSL, est en passe de transformer la valorisation du biogaz avec une innovation unique au monde : la liquéfaction du biogaz directement à la ferme. Cette avancée promet de réduire considérablement les coûts d’exploitation et d’investissement pour les agriculteurs, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour la production de biométhane et de bioCO2.

La production de biogaz, un potentiel jusqu’à présent sous-exploité

Actuellement, plus de 80% de la biomasse mondiale est détenue par les agriculteurs. Cependant, le développement de la filière méthanisation est freiné par la rentabilité limitée des technologies existantes et la distance entre les sites de production de biogaz et leurs lieux de consommation. Les méthodes historiques, comme la cogénération, offrent un rendement limité, tandis que l’injection de biométhane dans les réseaux de gaz est coûteuse et nécessite des débits importants, excluant ainsi de nombreux agriculteurs. SUBLIME Energie propose une solution innovante adaptée aux faibles débits de biogaz, rendant cette technologie rentable et accessible à un plus grand nombre d’exploitations.

Q : Pouvez-vous présenter Sublime Energy ?

R : Sublime Energy est une entreprise à mission, la première en France, fondée en 2019. Issue de l’École des Mines de Paris, cette startup deep tech industrielle propose un nouveau modèle économique de méthanisation à la ferme, permettant aux petites exploitations agricoles éloignées des réseaux de gaz d’accéder à la méthanisation grâce à une première mondiale : la liquéfaction du biogaz.

Q : Quelle est votre innovation technologique ?

R : Notre innovation majeure est la liquéfaction du biogaz, composé principalement de méthane et de CO2. Ce processus est réalisé directement à la ferme après un pré-traitement pour éliminer le H2S, l’eau et les COD. Le mélange restant, méthane et CO2, est ensuite liquéfié et transporté vers un hub où le biométhane et le CO2 biochimique sont récupérés.

Q : Quelles sont les récentes levées de fonds de Sublime Energy ?

R : Nous avons réalisé une levée de fonds fin décembre pour financer notre maturation technologique sur trois ans. Cela inclut la création d’un prototype capable de produire environ 200 tonnes de biogénène et 350 tonnes de CO2 biochimique par an.

Q : Quel est le marché potentiel pour votre technologie ?

R : En France, nous estimons qu’environ 10 000 fermes sont capables d’accueillir un méthaniseur. Notre objectif est de connecter une centaine de fermes et une dizaine de hubs d’ici 2031-2032, avec une production de 30 000 tonnes de biogénène.

Q : Quel est le modèle économique de Sublime Energy pour les agriculteurs ?

R : Notre modèle économique est conçu pour être équitable, minimisant les coûts pour les agriculteurs. Pour ceux qui possèdent déjà un méthaniseur, les adaptations nécessaires sont minimes car nous achetons le biogaz. Pour les nouvelles installations, l’investissement pour les agriculteurs dans la production de biogaz est estimé entre 1 et 1,5 million d’euros.

Q : Comment le projet a-t-il commencé ?

R : Le projet a débuté en 2018 grâce au master « deep tech entrepreneur » de l’École des Mines de Paris. La découverte de la méthanisation et les besoins des agriculteurs nous ont conduits à concevoir la liquéfaction du biogaz pour faciliter son transport et son utilisation.

Q : Quels sont les enjeux réglementaires pour Sublime Energy ?

R : Le cadre réglementaire en France est globalement favorable. Toutefois, un décret spécifique pour le biométhane non injecté destiné à la mobilité est toujours en attente. Récemment, le biométhane a été inclus dans les critères d’incitation à l’utilisation des énergies renouvelables pour le transport.

Q : Comment voyez-vous votre rôle par rapport aux solutions de mobilité électrique ?

R : Nous nous positionnons comme un complément aux solutions de mobilité électrique, particulièrement pour les camions longue distance et les gros tracteurs qui ne peuvent pas facilement être alimentés par l’électricité ou l’hydrogène.

Q : Quels brevets détenez-vous pour votre technologie ?

R : Nous détenons deux brevets : l’un pour l’alimentation du biogaz permettant son transport, et l’autre pour la séparation du mélange de biogaz en méthane et CO2 avec des niveaux de pureté élevés.

Q : Quelles sont les prochaines étapes pour Sublime Energy ?

R : Notre première communication sur une innovation majeure a eu lieu en mars. Nous prévoyons de mettre en service notre pilote dans les Côtes d’Armor en 2025, chez un exploitant pionnier de la méthanisation.

Pourquoi est-ce une opportunité pour les agriculteurs ?

La transition énergétique est une priorité mondiale, avec l’Europe en tête des initiatives pour se décarboner d’ici 2050. Une des solutions prometteuses dans cette transition est l’utilisation du biométhane, un gaz renouvelable produit par la méthanisation des matières organiques, telles que les effluents d’élevage. Cette technologie présente plusieurs avantages pour les agriculteurs.

Valorisation des Effluents et Déchets Agricoles

La méthanisation permet aux agriculteurs de valoriser les effluents d’élevage et autres déchets agricoles. En transformant ces matières en biogaz, les agriculteurs peuvent produire une source d’énergie renouvelable tout en réduisant les nuisances liées à la gestion des déchets. Alain Guillaume, un agriculteur retraité, a illustré cette opportunité lors de son intervention. Il a mentionné que l’exploitation de biogaz permet une meilleure gestion des ressources et une réduction des pollutions environnementales, comme les algues vertes en Bretagne.

Rentabilité Économique

Bien que la production de biométhane soit initialement plus coûteuse que le gaz naturel, les externalités positives (sociales et environnementales) peuvent rendre cette solution économiquement viable. La méthanisation offre aux agriculteurs une source de revenus supplémentaire. Alain Guillaume a précisé que l’implantation de la méthanisation sur son exploitation avait permis une meilleure valorisation de ses effluents et une réduction des coûts liés à l’achat de fertilisants chimiques.

Autonomie Énergétique

La production de biométhane peut également contribuer à l’autonomie énergétique des exploitations agricoles. Le Plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (EMA) vise à encourager cette autonomie en utilisant le digestat (résidu de la méthanisation) comme fertilisant naturel. Cela réduit la dépendance aux intrants extérieurs et favorise une agriculture plus durable et résiliente.

Acceptabilité Sociale et Environnementale

La méthanisation est bien acceptée socialement et environnementalement, surtout lorsqu’elle permet de réduire le transport des effluents et donc les émissions de gaz à effet de serre. Les installations de méthanisation sur site, plutôt que collectives, évitent la perte de potentiel méthanogène des effluents due au transport, augmentant ainsi l’efficacité de la production de biogaz.