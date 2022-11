Voiture à hydrogène : Le Crédit Agricole mise sur Hopium

Agilauto est une enseigne du groupe Crédit Agricole spécialisée dans le financement et la vente d’automobiles en France. Dans le cadre des programmes qu’elle propose à ses clients particuliers et professionnels, Agilauto fournira le véhicule à hydrogène fabriqué en France par Hopium.

Mise en place d’un partenariat entre Hopium et le Crédit Agricole

C.A. Consumer Finance, qui est une filiale du groupe Crédit Agricole et un partenaire de premier plan de l’économie française. En outre, Hopium envisage de proposer les services de Crédit Agricole Consumer Finance à ses clients particuliers et professionnels. Rappelons ici que Hopium est une entreprise française qui se positionne actuellement sur la conception et la fabrication de véhicules à hydrogène.

Petit panel des réactions

Jean-Baptiste Djebbari, président du conseil d’administration d’Hopium, a été le premier à réagir sur ce rapprochement avec le Crédit Agricole :

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord avec un partenaire financier de renom. Grâce à lui, nous allons pouvoir améliorer notre approche commerciale en vue d’une commande prévue de 1,2 milliard d’euros. Il s’agit d’une composante de la renaissance industrielle qui s’opère en France et dans toute l’Europe dans la création d’automobiles respectueuses de l’environnement. »

De son côté, Olivier Lombard, Directeur Général d’Hopium, affirme :

« Je tiens à exprimer ma gratitude aux personnes de Crédit Agricole Consumer Finance pour la confiance et le soutien dont elles ont fait preuve tout au long du processus de passation de cette commande inédite de 10 000 Hopium Machina. Cet événement, qui intervient en clôture de la Paris Automotive Week, est un signal fort qui souligne le rôle essentiel de l’hydrogène dans la mobilité du futur. »

Ce qu’il faut savoir à propos de Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance est la filiale de Crédit Agricole S.A. spécialisée dans le crédit à la consommation. Elle distribue (en France, principalement sous sa marque Sofinco) une large gamme de prêts et de services associés par le biais de tous les canaux de distribution, notamment la vente directe, le financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et les partenariats.

En France, Crédit Agricole Consumer Finance est surtout connu pour sa marque Sofinco. C.A. Consumer Finance travaille avec les principaux détaillants et institutions à travers les 19 pays dans lesquels il est actif pour fournir à ses partenaires des solutions à la fois flexibles et responsables, adaptées à leurs besoins ainsi qu’à ceux de leurs clients.

C.A. Consumer Finance est un groupe qui œuvre chaque jour dans l’intérêt de ses 15 millions de consommateurs et de la société. Les trois piliers qui constituent C.A. Consumer Finance sont l’excellence dans les interactions avec les clients, des équipes responsabilisées pour les clients et le dévouement à la société. Au 30 juin 2022, C.A. Consumer Finance était en charge de la gestion d’un encours de prêts de 96,6 milliards d’euros.

Hopium, nouvel acteur français du secteur automobile

C’est un pionnier dans le domaine du transport zéro émission ainsi que le premier fabricant français d’automobiles haut de gamme fonctionnant à l’hydrogène. Olivier Lombard, pilote de course et le coureur à hydrogène le plus expérimenté au monde, a créé Hopium en 2019. Lombard a été le vainqueur de l’édition 2011 de la compétition des 24 heures du Mans.

Hopium est la toute nouvelle entreprise dans le secteur de la course à l’hydrogène. Olivier Lombard et son équipe ont pu utiliser la course comme une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour réfléchir à de nouvelles solutions de mobilité qui pourraient aider à répondre aux préoccupations environnementales modernes, car la course a joué ce rôle.

La mission d’Hopium est de revitaliser la conversation entre les personnes, le monde naturel et les technologies de pointe dans le but d’atteindre un état d’équilibre parfait. À cette fin, la société réunit des partenaires influents et des professionnels de l’industrie dans les domaines des piles à combustible, de l’ingénierie automobile et des technologies avancées.

Présentation de la Machina, la voiture à hydrogène d’Hopium

Ce que nous savons de la voiture, c’est que la Machina stocke l’hydrogène dans de longs bidons cylindriques qui descendent le long du plancher et passent par le tube central. C’est le seul aspect de la voiture sur lequel nous disposons d’informations. Ces bidons peuvent stocker de l’hydrogène à une pression de 700 bars et il ne faut que trois minutes pour les remplir.

Ensuite, l’électricité est envoyée des piles à combustible vers des batteries « de taille minimale », dont le nom n’est pas précisé, qui sont chargées d’alimenter les moteurs électriques de la Machina. Ces moteurs, qui sont également un peu mystérieux, seraient capables de donner à la Machina plus de 500 PS (386 kW), ce qui lui permettra d’atteindre 143 mph et d’atteindre 62 mph en moins de cinq secondes.

Elle a la carrosserie d’une berline, mais l’arrière est en forme de notchback.

L’avant, qui semble normalement n’être rien d’autre qu’un simple pare-chocs de forme aérodynamique, peut en fait s’ouvrir par une série de trous de grille miniatures afin d’assurer le refroidissement de la batterie et des systèmes à hydrogène. C’est la partie la plus intelligente du design extérieur. Afin de réduire la résistance à l’air de la voiture et de se conformer aux réglementations régissant les nouveaux véhicules à émission zéro, elle est dépourvue de poignées de porte et de rétroviseurs.

À l’intérieur, la « membrane » de l’Hopium est ce que la société appelle, de manière quelque peu étrange, l’intérieur. Elle s’affirme dotée d’une interface qui « supplante l’écran tactile », ce qui est une affirmation audacieuse. En réalité, il s’agit d’une série de commandes haptiques situées sur la console centrale. Ces boutons sont reliés à un grand écran situé sur le tableau de bord, qui peut être « replié » à une taille plus petite si le conducteur le souhaite.

L’habitacle peut accueillir quatre personnes, et chaque passager dispose de son propre siège baquet. En outre, il y a un grand toit panoramique qui s’étend sur toute la longueur du véhicule et qui peut passer d’un état opaque à un état transparent d’une manière qui est comparable à celle du Lucid Air et de la Porsche Taycan.

En dehors de cela, notre compréhension de la Machina d’Hopium est extrêmement limitée. Le stand sur lequel la voiture était exposée au Mondial de l’Automobile de Paris illustre parfaitement le terme « minimal », puisqu’il ne comprenait guère plus que le véhicule rotatif lui-même. Dès que nous aurons trouvé quelqu’un qui travaille pour Hopium, nous pourrons, nous l’espérons, vous fournir des informations supplémentaires.

Vous pouvez compléter votre lecture avec cet article

F.A.Q.

Comment fonctionne la Machina, voiture à hydrogène d’Hopium ?