L’événement organisé par l’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine

L’Association des maires d’Ille-et-Vilaine (AMF 35) a ouvert la toute première édition du Salon Terres et Maires, ce jeudi 6 juillet 2023. Le Parc des expositions de Bruz, au sud de Rennes, a accueilli cet événement majeur. Avec plus de 130 exposants présents, le salon a attiré de nombreux élus venus découvrir les dernières innovations dans la gestion des collectivités locales.

Pierre Breteau, maire de Saint-Grégoire et président de l’AMF 35, a inauguré le salon qui s’est étalé sur deux jours. Le but de cet événement est d’offrir un lieu d’échange exceptionnel entre les acteurs des collectivités locales et leurs différents partenaires : institutionnels, entreprises, associations et autres organisations.

Une plateforme d’échanges et d’innovations

Le salon a été imaginé comme un lieu d’échanges et de découverte des solutions innovantes pour répondre aux défis des collectivités locales. Pierre Breteau a souligné que bien que le salon n’ait pas la prétention de résoudre tous les problèmes, il offre une occasion unique d’identifier des solutions, de partager des expériences et de favoriser la communication.

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, a également visité le Salon Terres et Maires. Il a profité de cette occasion pour échanger avec les élus suite aux récentes émeutes qui ont touché plusieurs communes en France.

Tesla-Mag, un acteur majeur de l’éco-mobilité

Tesla-Mag, reconnu comme un acteur clé de l’éco-mobilité, a également participé à ce salon. Depuis sa création, Tesla-Mag s’efforce de promouvoir l’électrification du pays en travaillant en étroite collaboration avec des installateurs de bornes de recharge locaux.

Tesla-Mag invite d’ailleurs les installateurs de la région Bretagne à rejoindre son réseau. En faisant partie de ce réseau, ils contribueraient à l’expansion des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Cela contribuerait non seulement à la mission de Tesla-Mag, mais aussi à la transition vers une mobilité plus verte et plus durable.

Le Salon Terres et Maires s’est achevé vendredi soir, mais son influence et son impact sur les collectivités locales se poursuivront bien au-delà de ces deux jours d’échanges et d’innovations.