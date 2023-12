BMW, un leader dans le domaine des véhicules électriques, vient d’annoncer un retard significatif dans le développement de ses batteries à l’état solide. Initialement prévues pour une introduction plus précoce, ces batteries révolutionnaires ne devraient pas apparaître dans les véhicules de série avant 2030.

C’est une déception pour les clients et les passionnés de technologie automobile, compte tenu de l’importance cruciale de cette technologie pour l’autonomie et l’efficacité des véhicules électriques.

Les défis de la fabrication des batteries solides

La fabrication de batteries à l’état solide représente un défi technique majeur. BMW n’est pas le seul constructeur automobile à investir dans cette technologie ; Toyota travaille également sur les batteries solides et prévoit leur lancement autour de 2027-2028. Pour accélérer le développement de cette technologie, Toyota s’est associé à Idemitsu, une entreprise pétrolière leader dans ce domaine.

Le potentiel des batteries solides

Les batteries solides promettent de nombreux avantages par rapport aux batteries lithium-ion actuelles. Elles offrent une densité énergétique supérieure et sont réputées plus sûres, réduisant ainsi les risques de fuite et d’incendie. Malgré ces avantages, leur mise en œuvre pratique et leur intégration dans des véhicules de production restent un défi.

Implications pour la gamme Neue Klasse de BMW

Les premiers véhicules de la nouvelle gamme Neue Klasse, prévue pour 2025, devront fonctionner avec les technologies de batteries actuelles, les batteries solides n’étant pas prêtes pour cette première vague de modèles.

BMW continue cependant à travailler sur des innovations dans le domaine des batteries, y compris des architectures de batteries à double chimie, comme testées récemment sur le BMW iX.

Répercussions sur l’industrie automobile

Ce report de BMW met en lumière les défis auxquels l’industrie automobile est confrontée dans la transition vers des technologies de batterie plus avancées. Alors que les constructeurs s’efforcent de répondre aux attentes croissantes en matière d’autonomie et de performance des véhicules électriques, ils doivent également naviguer dans un paysage technologique complexe et en constante évolution.

Abonnement à la Newsletter

Pour rester à jour sur l’actualité technologique et les dernières informations de Tesla Mag, abonnez-vous à notre newsletter.