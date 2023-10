Le leasing social pour véhicules électriques : une proposition révolutionnaire

Face à la transition inévitable vers la mobilité électrique, le Gouvernement français introduit le leasing social pour véhicules électriques. Ce dispositif audacieux vise à rendre la voiture électrique accessible à tous. Découvrez-en plus sur cette initiative prometteuse.

La Promesse Gouvernementale

L’annonce d’un leasing social s’aligne avec la volonté d’Emmanuel Macron de favoriser la mobilité durable pour tous, avec un objectif clair : un leasing à 100€/mois pour les ménages les plus modestes. Cette offre se veut limitée avec un maximum de 20 000 contrats en 2024.

LLD ou LOA : Deux Options de Location

Les bénéficiaires pourront opter entre une location longue durée (LLD) ou une location avec option d’achat (LOA), avec des contrats pouvant s’étendre jusqu’à cinq ans.

Éligibilité et Coûts

Les ménages dont le revenu fiscal ne dépasse pas 14 089 € par an seront éligibles. Si le loyer de base est fixé à 100 €/mois, l’ajout du coût de l’assurance portera ce montant à environ 150 € mensuellement.

Un Soutien Financier Conséquent

L’État offrira une aide conséquente, pouvant aller jusqu’à 13 000 € par véhicule. Cette aide comprend le bonus écologique de 7 000 € et un complément basé sur le prix du véhicule.

Modèles Éligibles et Partenaires

Des véhicules tels que la Citroën ë-C3, la Fiat 500e et la Twingo E-Tech figurent parmi les modèles éligibles. Les offres seront disponibles via des partenaires tels que Crédit Agricole, CGI et BNP Paribas Personal Finance, et éventuellement directement par certains constructeurs.

Calendrier et Éligibilité Géographique

Les pré-réservations débuteront en novembre 2023, avec les premières voitures attendues à l’été 2024. Les critères d’éligibilité géographique cibleront notamment les zones à faibles émissions et les habitants des régions rurales.

Ce projet du Gouvernement vise clairement à accélérer la transition vers une mobilité verte en France en rendant les véhicules électriques accessibles au plus grand nombre.

Pour rester informé des dernières avancées de la mobilité électrique, suivez les mises à jour de Tesla Mag.