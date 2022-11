Comment la Hyundai Ioniq 5 a ruiné ma vie ?

En septembre de cette année, j’ai pris livraison de ma Hyundai Ioniq 5 100% électrique. Je n’avais jamais roulé dans une Hyundai. Pourtant, l’attrait d’un véhicule entièrement électrique d’une autonomie de plus de 450 km et les subventions nous ont incités, ma femme et moi, à faire le grand saut. Environ deux semaines et 250 km plus tard, la voiture a plus ou moins ruiné mon envie de conduire tout autre véhicule. La Hyundai Ioniq 5 propose des solutions qui me semblent révolutionnaires, et plus étonnant, me font m’interroger sur « Pourquoi cela n’a-t-il pas toujours été ainsi ? »

Planification d’itinéraire et ouverture depuis son mobile

Cela se fait par le biais du tableau de bord ; c’est pratiquement sans faille et ne nécessite pas d’autre dispositif dédié. Si vous installez l’application Bluelink sur votre smartphone, il vous suffira de quelques minutes pour planifier votre prochain trajet. Vous pourrez également retrouver et verrouiller votre véhicule électrique. Plus besoin d’avoir la clé dans votre poche du moment que vous avez votre téléphone en main.

D’autres voitures ont des comportements similaires avec des boutons dédiés, mais qui veut faire autrement quand j’ai déjà un ordinateur avec toutes sortes d’options de connectivité dans ma poche ? C’est ce que Hyundai a fait : éliminer quelque chose que j’avais l’habitude d’utiliser.

Le plus drôle, c’est que je n’ai jamais vraiment pensé à utiliser ces boutons dédiés jusqu’à ce que je n’aie plus à le faire. Maintenant que je n’ai plus à le faire, lorsque je conduis la voiture de ma femme, je suis très heureux d’avoir ces fonctionnalités dans ma poche.

La conduite est sans effort, silencieuse, et addictive.

Sérieusement addictive, même.

Je suis arrivé à la Hyundai Ioniq 5 après avoir conduit une berline économique. Donc la différence pour moi est plus grande que pour quelqu’un qui a peut-être eu un autre véhicule plus performant. Mais, waouw ! La conduite est tout simplement formidable.

Mieux encore, tout se fait sans effort apparent. Lorsque je monte dans un autre véhicule et que j’appuie sur la pédale, j’ai l’impression que tout travaille si dur pour atteindre ce que la Hyundai Ioniq 5 fait instantanément et presque sans bruit (juste un ronronnement de moteur attrayant qui me rappelle le Tumbler en mode furtif dans la série Batman de Nolan). L’accélération est puissante et instantanée.

Ainsi, lorsque quelqu’un dans un véhicule thermique passe en faisant rugir son moteur, cela me fait l’effet d’observer un anachronisme. Surtout dans les rues de Paris!

Un système de freinage régénératif modulable qui fait les choses comme il faut

Grâce au freinage magnétique, je n’ai généralement à utiliser mes freins physiques qu’à une vitesse comprise entre 4 et 6 km/h pour m’arrêter complètement, au lieu de freiner le véhicule à partir de 40 ou 45 km/h, ce qui entraîne une usure bien plus importante du système de freinage.

Tous les véhicules électriques offrent un freinage régénératif important, activable ou désactivable. Cela peut être dur à imaginer mais la voiture produit de l’énergie négative qui permet à la batterie de se recharger dans cette phase de décélération qui procure un plaisir inavouable.

Le système de la Hyundai Ioniq 5 est innovant car vous pouvez moduler la puissance de freinage et donc vous pourrez optimiser le comportement de votre véhicule en fonction de votre autonomie.

Maintenant, lorsque je conduis une autre voiture et que j’enlève mon pied de l’accélérateur, je suis grincheux parce que je dois appuyer sur la stupide pédale de frein (c’est quoi ça, les années 50 ?) pour vraiment ralentir la voiture, au lieu que la voiture le fasse automatiquement.

En parlant de choses ennuyeuses que vous faites dans votre voiture sans y penser, que diriez-vous de conduire avec un design futuriste ?

Hyundai Ioniq 5 : vue extérieure(source : Hyundai)

Le design de la Hyundai Ioniq permet de ne jamais confondre cette voiture (on ne le fait pas vraiment, mais on la remarque de très loin car elle a le mérite de casser les codes y compris du design) et de l’apprécier (on ne le fait pas vraiment, il suffit de laisser vos amis vous le dire). N’importe quelle constructeur pourrait adopter ce design tout en élégance, mais c’est un parti pris qui devrait porter ses fruits.

Notez cependant qu’en vous habituant à ce genre de choses, vous laisserez probablement vos autres voitures au repos. Ma femme m’a surpris plusieurs fois en train de sortir de notre autre voiture sans sourire. Désolé, je ne voyais pas le design comme si important.

J’ai adoré l’ambiance intérieure

Il m’a fallu environ 10 minutes pour m’habituer pour profiter de cet habitacle très simple, il y a de la couleur et exactement le nombre de boutons nécessaires au lieu de m’ennuyer avec un habitacle morose, et (il faut bien l’admettre) environ une semaine pour arrêter de montrer à tous les passager l’astuce du mode de conduite pour changer l’ambiance, mais tout est si propre et dynamique.

Vue intérieure avant (source : Hyundai)

La navigation est fantastique avec un bon accessoire pour maintenir votre téléphone portable, et le système Tuner FM fonctionne bien. Au départ, j’avais peur de manquer d’écran (et honnêtement, je pense toujours que pour cette voiture, il devrait être possible d’y insérer un écran d’appoint).

Monter à bord d’une voiture plus classique ressemble maintenant à une surcharge d’informations, avec des dizaines de cadrans, de jauges et de boutons qui se disputent mon attention, et des lumières LED provenant de toutes les directions. En conduisant la Hyundai Ioniq 5, en particulier la nuit, je me sens beaucoup plus connecté au monde extérieur en raison des distractions minimales dans l’habitacle.

Combien coûte l’essence en ce moment ?

Honnêtement, je ne le sais pas, mais jusqu’en Août, j’avais toujours une idée du prix de l’essence, car je faisais le plein tous les dix jours. Mieux encore, ma femme n’a pas à faire le plein plus d’une fois par mois car, le week-end, nous nous entassons tous les deux dans ma voiture pour pratiquement tous les trajets (nous plus nos trois filles).

Notre autre véhicule (une Volkswagen Passat) est relégué aux moments où nous devons tous les quatre aller quelque part ou lorsque nous parcourons une distance suffisamment longue pour que la présence de trois enfants à l’arrière entraîne des disputes.

Sinon, même si les enfants ont nettement plus d’espace dans le Passat, ils aimeraient bien être à bord de la Hyundai Ioniq 5. Cela m’amène à une autre raison pour laquelle cette voiture m’a fait perdre le goût des autres voitures.

Bien sûr, j’ai besoin de me recharger, mais je me branche simplement en arrivant à la maison. Plus besoin de se geler en faisant le plein d’essence au milieu du mois de décembre.

J’ai également perdu environ 25 % d’autonomie pendant les mois d’hiver à cause du froid, mais ce n’est pas un gros problème quand on peut faire le plein tous les soirs (en programmant les prix de l’électricité en dehors des heures de pointe avec EDF) si on s’inquiète de l’autonomie, et que la voiture fait le plein pendant que je lis, que je passe du temps avec ma femme et mes enfants ou que je dors.

Et l’entretien ?

J’avais un léger grincement provenant des roues arrière en marche arrière (problème courant) et mon klaxon ne sonnait que lorsque j’appuyais sur le côté droit (encore une fois, courant). J’ai été une fois au garage.

Je m’inquiète des roues et du liquide lave-glace mais ma femme me dit que j’abuse car nous venons de l’acheter. Il faudra attendre 25000 à 30000 km pour commencer à regarder. Mais que voulez-vous, c’est dur de s’habituer à autre chose…