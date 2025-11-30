Bon Plan Black Friday Absolu : La Xiaomi TV Max 85″ à Moins de 1 000 € sur Amazon ! 🔥

Si vous attendiez le moment parfait pour vous offrir un véritable cinéma à domicile, ne cherchez plus ! Amazon frappe très fort pour ce Black Friday en cassant le prix de la Xiaomi TV Max 85 pouces, la faisant passer sous la barre symbolique des 1 000 euros.

C’est une opportunité exceptionnelle et inédite pour acquérir un téléviseur aux caractéristiques premium et aux dimensions impressionnantes.

⭐ L’Offre Immanquable : Xiaomi TV Max 85″ (Modèle 2025)

Produit Xiaomi TV Max 85″ Taille d’Écran 85 pouces (Diagonale immense) Technologie QLED (Qualité d’image exceptionnelle) Fréquence 4K à 144 Hz (Idéal pour le gaming et le sport) Prix Habituel ~~1 299 €~~ Prix Black Friday 999 €

Pourquoi la Xiaomi TV Max 85″ est le téléviseur de l’année ?

Ce modèle 2025 de Xiaomi combine taille, performance et technologie pour une expérience immersive totale.

1. Un Géant pour l’Immersion

Avec sa diagonale de 85 pouces, la Xiaomi TV Max est conçue pour les grands salons et pour tous ceux qui veulent une véritable expérience cinématographique. Les films et les événements sportifs prennent une tout autre dimension sur un écran de cette taille.

2. Qualité d’Image QLED et 4K

La technologie QLED (Quantum Dot LED) garantit des couleurs éclatantes, un contraste amélioré et une luminosité remarquable. Associée à la résolution 4K UHD, l’image est d’une netteté exceptionnelle.

3. Idéal pour les Gamers (144 Hz)

Le taux de rafraîchissement natif de 144 Hz est un atout majeur, surtout si vous possédez une console de nouvelle génération (PS5 ou Xbox Series X) ou un PC gaming puissant. Ce taux élimine le flou de mouvement et assure une fluidité parfaite pour les jeux rapides et les scènes d’action intenses.

4. Le Prix Choc du Black Friday

Pour la première fois, ce téléviseur XXL voit son prix descendre à 999 € au lieu de 1 299 €. Cette réduction fait de cette TV 85 pouces une concurrente redoutable, car il est extrêmement rare de trouver une dalle QLED de cette taille et avec de telles caractéristiques sous la barre des 1 000 €.

🚨 Alerte Stock et Durée Limitée !

Cette offre de folie est une vente flash du Black Friday proposée par Amazon.

Fin de l’opération : Lundi 1er décembre à 23h59.

Lundi 1er décembre à 23h59. Attention : Le stock pour ce type de produit à prix plancher est très limité. Il est fort probable que les unités disponibles s’écoulent bien avant la fin de l’opération.

Si vous voulez transformer votre salon en salle de cinéma, il faut agir vite !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.