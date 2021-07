Guide des meilleures télévisions OLED de Sony

Pour découvrir le monde, on peut organiser un road-trip en choisissant soigneusement les étapes de son parcours. Mais on peut également le faire facilement depuis son salon, devant sa télévision. Et pour en profiter pleinement, pourquoi ne pas s”équiper de ce qui se fait de meilleur ?

Nous vous proposons ici un petit guide des meilleures télévisions bénéficiant de la technologie OLED, fabriquées par SONY. Une façon de pouvoir voyager, sans se déplacer.

Télévision OLED Sony KE65A8 Son Acoustic Surface – Dolby ATMOS

Découvrez l’une des meilleures télévisions de Sony. Vous serez envouté par la beauté des images OLED sublimées par le puissant processeur Sony X1 Ultimate. Vivez les sensations du cinéma dans un design minimaliste chic avec la technologie de son unique Sony Acoustic Surface.

Des noirs intenses, un contraste infini et un réalisme ultime



La Technologie OLED permet d’obtenir des noirs parfaits et un niveau de contraste inégalé sur un téléviseur. Le processeur Sony X1 Ultimate sublime la technologie Oled en reproduisant des images détaillées et ultra réalistes. Contrairement aux TVs standards qui appliquent le même traitement sur l’image entière, le processeur X1 Ultimate détecte des centaines d’objets présents dans les images pour en optimiser indépendamment la couleur, les détails et le contraste. Vos images bénéficient de plus de profondeur et de textures pour un rendu ultra-réaliste.

Les points clés

164 cm (65″) – 4K UHD

LxHxP (sans pied) 144.8 x 83.6 x 5.2 cm

Son 2 x 10 Watts

HDMI 2.0 x4 – USB x2

Le + : Le son est créé par les vibrations de la dalle de verre, il sort de l’’écran et suit l’’action pour un réalisme extrême.

Prix: 2290 € à commander directement sur Boulanger

Télévision OLED Sony KE55A8 Son Acoustic Surface – Dolby ATMOS

Découvrez l’une des meilleures télévisions de Sony. Vous serez envouté par la beauté des images OLED sublimées par le puissant processeur Sony X1 Ultimate. Vivez les sensations du cinéma dans un design minimaliste chic avec la technologie de son unique Sony Acoustic Surface.

Des noirs intenses, un contraste infini et un réalisme ultime



La Technologie OLED permet d’obtenir des noirs parfaits et un niveau de contraste inégalé sur un téléviseur. Le processeur Sony X1 Ultimate sublime la technologie Oled en reproduisant des images détaillées et ultra réalistes. Contrairement aux TVs standards qui appliquent le même traitement sur l’image entière, le processeur X1 Ultimate détecte des centaines d’objets présents dans les images pour en optimiser indépendamment la couleur, les détails et le contraste. Vos images bénéficient de plus de profondeur et de textures pour un rendu ultra-réaliste.

Les points clés

139 cm (55″) – 4K UHD

LxHxP (sans pied) 122.7 x 71.2 x 5.2 cm

Son 2 x 10 Watts

HDMI 2.0 x4 – HDMI 2.1 x0 – USB x2

Le + : Le son est créé par les vibrations de la dalle de verre, il sort de l’écran et suit l?action pour une réalisme extrême

Prix: 1590 € à commander directement sur Boulanger

Télévision Sony OLED Bravia KD65AG9 Android TV

La série AG9 fait partie du cercle très fermé des téléviseurs MASTER Series qui regroupe les meilleurs téléviseurs développés par le géant japonais.

Il intègre les meilleures technologies Sony dans un design minimaliste et épuré. Vivez les mêmes sensations qu’au cinéma avec la technologie de son unique Sony Acoustic Surface + et le processeur X1 Ultimate, le processeur le plus puissant de Sony.

Des noirs intenses, un contraste infini et un réalisme ultime

La Technologie OLED permet d’obtenir des noirs parfaits et un niveau de contraste inégalé sur un téléviseur. Le processeur Sony X1 Ultimate sublime la technologie OLED en reproduisant des images détaillées et ultra réalistes.

2 fois plus puissant que le processeur X1 extrême, le processeur X1 Ultimate détecte des centaines d’objets présents dans les images pour en optimiser indépendamment la couleur, les détails et le contraste. Vos images bénéficient de plus de profondeur et de textures.

Les points clés

164 cm (65″) – 4K UHD

LxHxP (sans pied) 144.7 x 83.4 x 4 cm

Son Acoustic Surface

HDMI 2.0 x4 – USB x3

Le + : Des noirs parfaits avec la technologie OLED, processeur X1 Ultimate, Dolby Vision, Son cinéma avec Acoustic Surface Audio +, Android TV, Google Assistant

Prix: 2490 € à commander directement sur Boulanger