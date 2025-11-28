Bon Plan Black Friday : Cachez Vos Objets de Valeur avec la Boîte de Rangement Secrète Spigen pour Model 3/Y (Highland/Juniper)

Les intérieurs minimalistes de Tesla sont superbes, mais ils manquent souvent d’endroits pour ranger discrètement les petits objets personnels. Spigen a résolu ce problème avec son accessoire le plus astucieux : la Boîte de Rangement Cachée (Boîte Secrète) pour la Console Centrale/Accoudoir.

Cet accessoire est d’autant plus pertinent qu’il est conçu pour les modèles de nouvelle génération, la Model 3 Highland et la future Model Y Juniper, et il est en promotion pour le Black Friday.

⭐ L’Offre Discrétion : Boîte de Rangement Cachée Spigen

Produit Boîte de Rangement Cachée Spigen (Accoudoir) Compatibilité Tesla Model 3 Highland (2024, 2025) & Model Y Juniper (2025) Emplacement Sous l’accoudoir/derrière la console centrale Note Client (Amazon) 4,6/5 étoiles (sur 521 avis) Prix le plus bas récent ~~31,99 €~~ Prix Black Friday 27,19 €

Pourquoi cette boîte cachée est un accessoire essentiel ?

Ce produit est un favori des propriétaires de Tesla car il résout le problème du rangement des objets de valeur.

1. Rangement Securisé et Dissimulé

Le plateau s’installe dans un espace souvent inexploité, juste sous le couvercle de l’accoudoir ou derrière la console centrale (selon le modèle). Il permet de garder hors de vue :

Des clés de rechange .

. De l’ argent liquide ou des cartes.

ou des cartes. Des documents importants ou des petits gadgets que vous ne voulez pas laisser visibles par la vitre.

2. Mécanisme « Une Touche » (One-Touch)

L’accès est facilité par un mécanisme simple « une touche » (One-Touch) qui permet de faire glisser ou pivoter le tiroir d’un simple geste. Cela permet un accès rapide pour le conducteur ou le passager, mais garantit qu’il reste fermé et dissimulé le reste du temps.

3. Compatibilité Nouvelle Génération

Spigen confirme la compatibilité avec les modèles mis à jour :

Tesla Model 3 Highland (2024/2025) : L’intérieur de la Highland ayant une console centrale révisée, cet accessoire est spécifiquement conçu pour le nouvel agencement.

L’intérieur de la Highland ayant une console centrale révisée, cet accessoire est spécifiquement conçu pour le nouvel agencement. Tesla Model Y Juniper (2025) : C’est un excellent moyen d’anticiper l’arrivée de la Model Y Juniper avec un accessoire parfaitement ajusté.

4. Finition Élégante (Édition Carbone)

L’édition Carbone offre une texture noire et discrète qui se fond parfaitement dans l’esthétique intérieure de la Tesla, ajoutant une touche de raffinement sans être tape-à-l’œil.

🛒 Un Petit Prix pour une Grande Tranquillité

Avec une note de 4,6/5 étoiles basée sur plus de 500 avis, la qualité et l’utilité de cet accessoire Spigen ne sont plus à prouver. À 27,19 € pendant le Black Friday, il bénéficie d’une belle remise par rapport à son prix le plus bas récent (31,99 €). C’est un petit prix pour une amélioration majeure de la sécurité et de l’organisation.

Ajoutez cette boîte secrète à votre Tesla et gardez vos essentiels à l’abri !

