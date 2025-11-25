Black Friday 2025 – La station portable EcoFlow DELTA 2 Max 2048Wh « Batterie 3000 cycles LFP » à 999,00 € (-23%)

Dans un contexte où l’indépendance énergétique et la durabilité deviennent de plus en plus cruciales, l’innovation technologique en matière de solutions portables pour l’alimentation électrique est une tendance marquante. La station électrique EcoFlow DELTA 2 Max se distingue dans ce domaine en offrant des fonctionnalités de pointe qui répondent aux besoins actuels des consommateurs, tant pour des usages quotidiens que pour des activités en plein air.

Une capacité impressionnante et extensible

La DELTA 2 Max d’EcoFlow offre une capacité initiale de 2048Wh, extensible jusqu’à 6kWh avec l’ajout de deux batteries supplémentaires. Cette capacité de personnalisation permet aux utilisateurs de moduler leur approvisionnement en énergie selon leurs exigences spécifiques, un avantage non négligeable pour ceux qui souhaitent utiliser cette station tant à la maison qu’en déplacement.

Recharge ultra-rapide

Un des points forts de la DELTA 2 Max est sa capacité de recharge rapide. Grâce à la technologie X-Stream, elle peut être chargée complètement en seulement 81 minutes à partir d’une prise secteur. Avec une puissance d’entrée AC de 2300 W, elle offre également une fonction de double charge solaire et AC, permettant une recharge complète en une heure, ce qui est idéal pour les situations d’urgence ou les déplacements spontanés.

Durabilité et technologie avancée de la batterie

La batterie LFP (lithium, fer, phosphate) de cette station électrique est un autre atout majeur. Conçue pour durer jusqu’à 3000 cycles de chargement complets avant que la capacité ne chute à 80 %, elle garantit une longévité exceptionnelle, soit plus de 10 ans d’utilisation régulière. Ce qui la rend également économique sur le long terme par rapport à d’autres options disponibles sur le marché.

Capacité d’alimentation et compatibilité

Avec une capacité à alimenter 99 % des appareils électroménagers, la DELTA 2 Max prend en charge des appareils allant jusqu’à 3100 W grâce au mode X-Boost. Cela la rend idéale pour les campings, les voyages et même pour pallier à une panne d’électricité à domicile. De plus, sa compatibilité avec d’autres produits EcoFlow renforce son utilité comme un guichet unique pour vos besoins énergétiques.

Silencieuse et connectée

Travaillant à des niveaux de bruit à partir de seulement 30 dB, elle est adaptée pour une utilisation nocturne discrète. Les utilisateurs peuvent également profiter de l’application EcoFlow pour contrôler et optimiser l’utilisation de la station, permettant un paramétrage sur mesure des fonctionnalités automatiques et des notifications en temps réel.

Une opportunité à saisir

Profiter de la station DELTA 2 Max n’a jamais été aussi accessible avec l’offre Black Friday proposant des économies substantielles. Vendue à un prix réduit de 999 € au lieu de 1299 €, elle représente un investissement de choix pour quiconque cherche à se doter d’une source d’énergie fiable, durable et mobile.

En conclusion, l’EcoFlow DELTA 2 Max constitue une option de premier ordre pour les particuliers et les professionnels qui souhaitent garantir une alimentation électrique ininterrompue dans une ère où cette sécurité énergétique est plus importante que jamais.

Contenu réalisé par Tesla Mag Studio. La rédaction de Tesla Mag n’a pas pris part à la réalisation de cet article. Certains liens sont affiliés et peuvent générer une commission pour Tesla Mag. Les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.