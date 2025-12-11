Bon Plan Black Friday : Filtres à Air HEPA/Charbon Actif pour Tesla – Respirez un Air Purifié !

La qualité de l’air dans l’habitacle de votre Tesla est primordiale pour le confort et la santé, surtout lors des longs trajets. Les filtres d’habitacle sont des consommables qui doivent être changés régulièrement (idéalement tous les 1 à 2 ans) pour maintenir la performance de la ventilation et du « Bioweapon Defense Mode » (sur certains modèles).

Ce Lot de 2 filtres à air de remplacement par CYBERBEANS, intégrant les technologies Charbon Actif et HEPA, est proposé à un prix exceptionnel pour le Black Friday !

⭐ L’Offre Santé : Lot de 2 Filtres à Air HEPA/Charbon Actif pour Tesla

Produit Lot de 2 Filtres à Air de Remplacement pour Climatisation Compatibilité Tesla Model 3 et Model Y (2016-2025, y compris Highland & Juniper) Technologie Charbon Actif & HEPA Fonction Filtration des particules fines, pollen, odeurs et gaz Note Client (Amazon) 4,4/5 étoiles (sur 174 avis) Prix Habituel ~~Environ 25,06 €~~ Offre à Durée Limitée 22,55 € (avec 10 % d’économies)

Pourquoi ce filtre est un « must-have » pour votre Tesla ?

Ces filtres offrent une qualité de filtration équivalente ou supérieure aux filtres d’origine, à un coût bien moindre.

1. Double Filtration HEPA et Charbon Actif

HEPA (Haute Efficacité pour les Particules Aériennes) : Capte les particules fines (PM2.5, pollen, poussières) avec une très grande efficacité, un atout majeur pour les personnes allergiques.

Capte les particules fines (PM2.5, pollen, poussières) avec une très grande efficacité, un atout majeur pour les personnes allergiques. Charbon Actif : Neutralise les mauvaises odeurs, les gaz d’échappement et les polluants chimiques, assurant un air frais dans l’habitacle.

2. Compatibilité Étendue et Mise à Jour

Le lot est conçu pour s’adapter à l’ensemble des modèles Model 3 et Model Y, y compris les versions les plus récentes (Highland et Juniper). Cela garantit que vous commandez le bon accessoire pour votre véhicule, quelle que soit son année.

3. Facile à Changer Soi-Même

Le remplacement des filtres d’habitacle sur les Model 3/Y est une opération d’entretien que de nombreux propriétaires choisissent de faire eux-mêmes (tutoriels disponibles en ligne), ce qui permet d’économiser sur les frais de main-d’œuvre.

4. Le Choix d’Amazon

Le label « Choix d’Amazon » et la note de 4,4/5 étoiles confirment la qualité et la pertinence de ce produit auprès de la communauté Tesla.

🛒 Un Petit Prix pour une Grande Qualité d’Air

Avec une réduction de 10 %, le prix de 22,55 € pour deux filtres de qualité HEPA/Charbon Actif est excellent. C’est l’occasion idéale de faire l’entretien de votre climatisation et d’améliorer la qualité de l’air que vous respirez.

Améliorez la qualité de l’air de votre Tesla : profitez de cette offre à durée limitée !

