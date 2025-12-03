Bon Plan Hiver : Chaînes à Neige KÖNIG CG-9 – L’Excellence pour la Sécurité Hivernale de Votre Tesla !

Pour une sécurité maximale et une conformité totale dans les conditions de neige extrême et les zones où la Loi Montagne s’applique, rien ne vaut une chaîne métallique de qualité. KÖNIG est la marque de référence mondiale, reconnue pour la robustesse et la facilité d’installation de ses produits.

Le modèle KÖNIG CG-9 (Taille 102) est l’un des plus populaires, offrant un montage simple et rapide. Il bénéficie d’une promotion Black Friday, ce qui en fait un investissement crucial pour l’hiver de votre Tesla !

⭐ L’Offre Traction : Chaînes à Neige KÖNIG CG-9 (Taille 102)

Produit KÖNIG CG-9 102 – Chaînes à Neige Métalliques (Set de 2) Homologation Conforme aux exigences européennes (Loi Montagne) Système Montage rapide, auto-tension Taille 102 (Vérification impérative des pneus) Note Client (Amazon) 4,6/5 étoiles (sur plus de 1 000 avis) Prix Conseillé ~~162,42 €~~ Prix Black Friday 150,00 € (avec 8 % d’économies) Option de Paiement 4x sans frais (37,50 € / mois)

Pourquoi les chaînes KÖNIG sont le choix de la fiabilité pour votre Tesla ?

Les chaînes métalliques KÖNIG sont un gage de sécurité absolue, surtout en haute montagne ou dans des conditions difficiles.

1. Performance et Robustesse Supérieures

Les chaînes métalliques offrent une traction inégalée sur la neige et la glace compactes, là où les chaussettes peuvent atteindre leurs limites. Le modèle CG-9 de KÖNIG est connu pour sa durabilité et sa capacité à gérer les conditions les plus exigeantes.

2. Système d’Auto-Tension (Montage Rapide)

Le modèle CG-9 intègre un système de montage et d’auto-tension breveté qui est un atout majeur :

Installation Simple : La chaîne se monte en un seul arrêt et sans déplacer la voiture.

La chaîne se monte en un seul arrêt et sans déplacer la voiture. Auto-Tension : Une fois installée, la chaîne se tend automatiquement pendant la conduite, garantissant un ajustement parfait et une sécurité maximale.

3. Confort et Protection

Bien que ce soit des chaînes métalliques, le design KÖNIG est conçu pour minimiser les vibrations et offrir un confort de conduite supérieur comparé aux chaînes classiques, un détail appréciable sur un véhicule électrique silencieux comme la Tesla.

4. Homologation Totale (Loi Montagne)

Ces chaînes sont entièrement homologuées, assurant que vous êtes en règle partout où les équipements hivernaux sont obligatoires.

⚠️ Vérification de la Taille : La taille 102 est un exemple de référence. Vous devez absolument vérifier la correspondance de la taille 102 avec les dimensions précises de vos pneus (ex : 235/45 R18, 255/45 R19, etc.) en consultant le tableau de compatibilité KÖNIG.

🛒 Un Investissement Sécurité à Prix Réduit

À 150,00 € (au lieu de 162,42 €), vous investissez dans la meilleure protection possible pour affronter l’hiver. La note de 4,6/5 étoiles basée sur plus d’un millier d’avis clients confirme la qualité et la fiabilité de KÖNIG.

Préparez-vous pour l’hiver : achetez vos chaînes KÖNIG CG-9 pour une sécurité maximale en montagne !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.