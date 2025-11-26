Bon Plan Black Friday : Le Tapis de Chargement Sans Fil Spigen pour Tesla Model Y Juniper (2025)

La console centrale de la Tesla Model Y est un endroit clé pour la recharge sans fil de vos téléphones. Cependant, le revêtement d’origine peut parfois être glissant ou ne pas offrir une protection optimale contre les rayures.

Spigen, une marque reconnue pour ses accessoires de haute qualité, propose une solution élégante et pratique : le Tapis de Chargement Sans Fil Spigen, spécialement conçu pour les modèles récents, y compris le futur « Juniper » 2025.

⭐ L’Offre à Saisir : Tapis de Chargement Sans Fil Spigen

Produit Tapis de Chargement Sans Fil Spigen (Console Centrale) Compatibilité Tesla Model Y (Y compris « Juniper » 2025) Matériau Silicone (ou matériau antidérapant) Note Client (Amazon) 4,4/5 étoiles (sur 34 avis – Nouveau produit) Choix d’Amazon Oui Prix Habituel ~~Environ 22,00 €~~ Prix Black Friday 18,69 € (avec 15 % d’économies)

Pourquoi ce tapis de chargement est un must-have ?

Le tapis de chargement sans fil Spigen n’est pas un chargeur lui-même, mais une protection antidérapante qui améliore l’expérience de la recharge sans fil dans votre Tesla.

1. Protection Antidérapante Optimale

Le problème majeur du chargeur sans fil d’origine est que votre téléphone a tendance à glisser, surtout dans les virages serrés. Ce tapis est fabriqué à partir d’un matériau antidérapant (généralement du silicone de haute qualité) qui maintient fermement votre iPhone, Samsung Galaxy, ou tout autre smartphone, assurant une recharge stable et ininterrompue.

2. Protection Contre les Rayures et la Poussière

Ce tapis sert de barrière entre votre téléphone et la surface en plastique de la console centrale de la Tesla. Il empêche les rayures et protège la zone de chargement contre l’usure quotidienne, les miettes, et les accumulations de poussière.

3. Compatibilité « Juniper » (2025)

Spigen a l’habitude de réagir rapidement aux mises à jour de conception de Tesla. Ce tapis est spécifiquement mentionné comme étant compatible avec le futur modèle Model Y « Juniper » 2025, assurant un ajustement parfait et une intégration sans couture dans la console. Si vous avez un modèle Y actuel, il sera également compatible car la zone de chargement est restée similaire.

4. Intégration Esthétique

Son design noir et épuré s’intègre parfaitement à l’intérieur minimaliste de la Tesla, donnant un aspect fini et professionnel à la console centrale.

🛒 Un Petit Prix pour une Grande Amélioration

Ce tapis est un accessoire simple, mais il résout un point de friction quotidien pour les propriétaires de Tesla. À moins de 20 €, c’est une amélioration fonctionnelle et esthétique qui mérite d’être faite, surtout avec la réduction Black Friday de 15 %.

Cliquez ci-dessous pour sécuriser votre tapis de chargement sans fil Spigen !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag (ou le site éditeur) peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.