Bon Plan : Le Casque Pro Jabra Evolve2 65 – Concentrez-vous dans Votre Tesla ou au Bureau !

Pour ceux qui travaillent souvent en déplacement ou qui ont besoin d’une concentration maximale pour leurs appels en visio, le casque professionnel sans fil est un outil indispensable. Le Jabra Evolve2 65 est une référence, célèbre pour sa qualité audio, sa puissante réduction de bruit passive et sa certification Microsoft Teams.

Que vous preniez un appel important en Supercharge ou que vous travailliez depuis votre domicile, ce casque vous isole du bruit. Il bénéficie d’une remise de 14 % pour le Black Friday !

⭐ L’Offre Télétravail : Casque Jabra Evolve2 65 (Sans Fil, Teams)

Produit Jabra Evolve2 65 Casque PC Sans Fil Type Casque Audio Anti-Bruit (Microphone inclus) Connectivité Sans fil (Adaptateur Bluetooth USB-A inclus) Certification Certifié Microsoft Teams Autonomie Batterie Longue Durée (Plusieurs jours d’utilisation) Note Client (Amazon) 4,2/5 étoiles (sur plus de 7 000 avis) Prix Habituel ~~Environ 161,62 €~~ Offre à Durée Limitée 138,99 € (avec 14 % d’économies)

Pourquoi l’Evolve2 65 est idéal pour les professionnels mobiles ?

Ce casque est spécifiquement conçu pour les environnements bruyants et les communications professionnelles.

1. Réduction de Bruit Passive Supérieure

Le design des coussinets (mousse à mémoire de forme) et le positionnement du microphone offrent une excellente isolation acoustique. Cela permet de couper le bruit ambiant du Superchargeur, d’un café ou d’un bureau animé, vous permettant de rester concentré et d’assurer que votre voix soit claire.

2. Certifié Microsoft Teams

La certification garantit une intégration parfaite avec l’interface Teams. Le casque est équipé d’un témoin lumineux (Busylight) qui s’active automatiquement pendant les appels, signalant à votre entourage que vous êtes occupé.

3. Autonomie XXL

La batterie longue durée est un atout majeur pour les longs déplacements en Tesla ou les journées de travail intensives. Vous pouvez compter sur lui pour plusieurs jours d’utilisation professionnelle sans avoir à le recharger constamment.

4. Connexion Fiable

L’adaptateur Bluetooth USB-A fourni assure une connexion stable et de haute qualité avec votre ordinateur portable, essentielle pour les conférences sans coupure.

🛒 Un Outil de Productivité de Classe Mondiale

Avec une excellente note de 4,2/5 étoiles et une remise de 14 %, le prix de 138,99 € est une aubaine pour un casque de cette qualité professionnelle. C’est un investissement qui se rentabilise rapidement en termes d’efficacité et de clarté des communications.

Améliorez la qualité de vos appels professionnels : saisissez cette offre Jabra Evolve2 65 !

