Bon Plan Black Friday : La Protection Essentielle pour le Seuil de Coffre de Votre Tesla Model Y (Juniper)

Le seuil de coffre est l’une des zones les plus vulnérables de votre Tesla Model Y. Chaque fois que vous chargez ou déchargez des objets lourds, des valises, des sacs de golf ou des courses, la peinture et le plastique de cette zone subissent des rayures inévitables et souvent coûteuses.

Spigen a la solution avec sa Protection de Seuil de Coffre en TPE, un accessoire indispensable pour préserver l’état neuf de votre véhicule, et qui est actuellement en promotion Black Friday.

⭐ L’Offre Durabilité : Protection de Seuil de Coffre Spigen

Produit Protection de Seuil de Coffre Spigen Compatibilité Tesla Model Y (Y compris le modèle « Juniper » 2025) Matériau TPE (Élastomère Thermoplastique) Fixation Velcro (Installation facile et sûre) Note Client (Amazon) 4,8/5 étoiles (sur 63 avis) Choix d’Amazon Oui Prix Habituel ~~Environ 39,99 €~~ Prix Black Friday 33,99 € (avec 15 % d’économies)

Pourquoi cette protection est un achat prioritaire ?

Ce produit est un investissement minime qui évite des dommages esthétiques majeurs et chroniques.

1. Protection Anti-Rayures Ciblée

Le seuil de coffre agit comme une zone de friction. Le matériau TPE (Élastomère Thermoplastique) de Spigen est à la fois robuste, flexible et conçu pour absorber les chocs et les frottements. Il protège efficacement la peinture contre les :

Rayures dues aux bagages ou aux caisses.

Dommages causés par les animaux domestiques sautant dans le coffre.

Usure générale due au chargement et déchargement fréquent.

2. Compatibilité Parfaite avec le Model Y Juniper (2025)

Spigen confirme la compatibilité avec le futur modèle Model Y Juniper 2025. Cela assure que, même si vous attendez le nouveau modèle, vous pouvez déjà vous équiper avec un accessoire parfaitement ajusté aux contours du seuil, garantissant une protection sans faille.

3. Installation Ultra-Facile par Velcro

L’installation est simple et ne nécessite ni perçage ni adhésif compliqué. Grâce au système de fixation par Velcro, la protection peut être mise en place en quelques minutes. Le Velcro assure une tenue solide pour ne pas bouger lors des manipulations, tout en permettant un retrait facile si nécessaire (pour le nettoyage, par exemple).

4. Design et Esthétisme

L’aspect mat et texturé du TPE s’harmonise avec le revêtement intérieur des Tesla. Il est à la fois discret et fonctionnel, améliorant l’apparence du seuil en dissimulant les éventuelles éraflures déjà présentes.

🛒 Saisissez ce Bon Plan Préventif

Pour seulement 33,99 €, vous obtenez une pièce essentielle notée 4,8/5 étoiles, qui vous fera économiser potentiellement des frais de carrosserie et préservera l’esthétique de votre Tesla Model Y. La réduction de 15 % rend cet achat de Black Friday particulièrement judicieux.

Ne laissez pas la zone la plus sollicitée de votre coffre s’abîmer : commandez votre protection Spigen !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag (ou le site éditeur) peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.