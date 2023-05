Sublime écho à la noblesse d’autrefois, la Villa Mocasina s’impose comme une destination incontournable pour les voyageurs hautement sophistiqués. Cette demeure de charme du 17ème siècle, nichée au cœur de la région viticole de Valtènesi en Italie, incarne la quintessence de la beauté italienne et du luxe culinaire.

Histoire et Prestige:

Jadis monastère, vignoble et restaurant gastronomique, la Villa Mocasina a traversé les siècles et a subi une transformation d’une extrême délicatesse, prête à accueillir en mai 2023 les amoureux de la gastronomie, les triathlètes, les golfeurs et les amateurs de plein air.

Raffinement et Confort:

Offrant trois chambres individuelles et climatisées pouvant accueillir 6 à 8 personnes, chaque chambre est dotée de sa propre salle de bain en marbre avec douche à effet pluie et dressing. Deux WC supplémentaires, une bibliothèque, un salon/salle à manger équipé d’un home cinéma et deux caves voûtées complètent le tableau. L’une des caves est aménagée en salle de sport stylisée, tandis que la seconde sert de salle à manger pour 12 à 14 personnes.

Luxe Culinaire:

Les trois cuisines gastronomiques, dont une extérieure couverte, garantissent un luxe culinaire incomparable. C’est une invitation à la découverte des délices de la cuisine italienne, témoignant de l’héritage gastronomique de la région.

Environnement et Beauté :

La Villa Mocasina offre un cadre inoubliable avec une vue fantastique sur la région viticole voisine et les montagnes environnantes. Les vastes coquilles de soleil rotatives dans le jardin de type parc, entourées d’arbres fruitiers et d’oliviers, confèrent une atmosphère sereine et apaisante.

Activités et Expériences:

C’est à vous de vivre votre rêve italien. Choisissez parmi une sélection infinie d’activités arrangées par le concierge, comme des cours de cuisine italienne traditionnelle, des cours de barista, des dégustations de vins ou encore du yoga au bord de la piscine. Avec notre option « Rencontrez le propriétaire », découvrez les trésors cachés de la région. En tant que passionnés locaux, les propriétaires vous feront découvrir des panoramas à couper le souffle, des spots de baignade isolés, ou encore Brescia, « la perle de Lombardie ».

Cependant, malgré l’apparente perfection de ce lieu de villégiature, une petite contradiction pourrait émerger. Pour certains, l’extrême luxe et le dévouement de Villa Mocasina pourraient éclipser l’expérience authentique de la vie italienne simple et sans prétention. Certains pourraient soutenir que pour vivre pleinement la culture italienne, il est nécessaire de s’immerger dans la vie quotidienne des petits villages, de rencontrer des gens locaux et d’embrasser des expériences moins luxueuses mais tout aussi enrichissantes.

Quoi qu’il en soit, Villa Mocasina offre un luxe sans égal et une expérience hautement personnalisable. C’est sans aucun doute une destination parfaite pour ceux qui cherchent à se plonger dans le luxe tout en profitant de la beauté naturelle et culturelle de l’Italie.