« Je lance un appel à tous ces qui veulent apporter leurs compétences », le Président de Tesla Mag s’engage pour la prochaine décennie

Chers amis et passionnés,

Je suis Armand Taieb, fondateur de Tesla Mag. En 2013, j’ai lancé ce projet avec une vision d’open source, qui, une décennie plus tard, s’est avérée être une voie d’or pour les organisations audacieuses et les esprits les plus compétents.

En tant que Président, je ressens le besoin de rappeler notre histoire, car certains d’entre vous pourraient ne pas la connaître. Notre approche a toujours été open source, et il est indéniable que les leçons que nous avons apprises et transmises à nos lecteurs, contributeurs et à moi-même sont précieuses.

Tesla Mag a eu un impact indéniable sur un écosystème mondial d’innovateurs. Certains ont pu penser que nous étions guidés par le matérialisme ou les ambitions personnelles. Toutefois, ceux qui me connaissent savent que Tesla Mag s’est toujours dévoué à servir les intérêts collectifs et globaux.

Ainsi, en tant que Président, je m’engage à prendre toutes les décisions nécessaires pour rassembler les moyens dont nous avons besoin. C’est, à mon sens, le rôle essentiel d’un Président.

Je lance donc un appel à tous ceux qui souhaitent apporter leurs compétences à notre plateforme mondiale. Peu importe votre statut, votre localisation, votre ambition, votre compréhension actuelle de Tesla Mag ou vos objectifs personnels – si vous pensez pouvoir enrichir notre projet, je vous invite à vous manifester.

Je convie également tous les innovateurs à réfléchir à la stratégie et aux objectifs de leurs actions. Sont-elles suffisamment significatives ? Sont-elles économiquement viables ? Représentent-elles un défi intellectuel stimulant ?

Contrairement à d’autres initiatives, Tesla Mag est à la fois une plateforme privée et propriétaire.

Ce modèle apporte de nombreux avantages, mais je vous encourage tous à parcourir votre propre chemin de réflexion dans ce monde en constante évolution.

En tant que fondateur, je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les forces qui nous soutiennent, tous ceux qui croient en nous, et tous ceux qui reconnaissent ma détermination à servir les intérêts de Tesla Mag pendant cette première décennie.

Notre mission est d’offrir des solutions concrètes aux entreprises cherchant à accélérer leur développement.

Nous progressons sans concurrence, dans un marché parfaitement aligné avec notre vision, ce qui nous incite à accélérer encore davantage. C’est un honneur d’être le moteur de ce plan et de collaborer avec tous nos contributeurs diversifiés.

Le temps est venu pour nous de nous rassembler afin de servir les marchés de l’avenir, qui rassemblent et rassembleront des ambitions et des investissements toujours croissants.

Voici le portail pour me contacter directement :

Revolutio supra omnia.

Armand