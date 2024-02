Les établissements hôteliers jouent un rôle crucial dans l’adaptation aux nouvelles habitudes des consommateurs, notamment en matière de mobilité électrique. Avec l’augmentation du nombre de véhicules électriques sur les routes, offrir des solutions de recharge devient un atout compétitif significatif pour les hôtels.

Estimation des coûts d’installation

Le coût d’installation de bornes de recharge dans un hôtel varie en fonction de plusieurs critères, tels que :

le nombre de bornes

leur puissance

le type de bornes (standard, accélérée ou rapide)

la distance entre le tableau électrique et les bornes

Les coûts peuvent osciller entre 1 000 et 2 000 € pour une borne de 22 kW et entre 3 000 et 15 000 € pour des bornes de puissance accélérée à ultra rapide (à partir de 50 kW). Une borne de 22 kW, voire de 7,4 kW, pourrait suffire pour une recharge nocturne, tandis qu’une borne rapide serait préférable pour les services de restauration de midi.

Les aides financières disponibles

Bien que le programme ADVENIR ait cessé de proposer des primes pour l’installation de bornes à usage privé dans les hôtels depuis janvier 2023, des subventions sont toujours disponibles pour les installations ouvertes au public.

Les aides d’ADVENIR couvrent jusqu’à 30% du montant HT de l’installation, avec un plafond de 700 € par point de charge pour les puissances entre 3,7 et 11 kW et de 1 000 € pour les puissances entre 12 et 22 kW. Un bonus supplémentaire de 300 € par point de charge est offert si un système de supervision est installé.

Pourquoi installer des bornes de recharge ?

L’installation de bornes de recharge dans un hôtel n’est pas seulement un moyen de répondre aux besoins des clients possédant des véhicules électriques ; c’est aussi une stratégie pour renforcer la fidélité de la clientèle et améliorer l’image de l’établissement comme étant éco-responsable.

De plus, les hôtels équipés de bornes de recharge bénéficient d’une visibilité accrue sur les cartes et applications de recharge, attirant ainsi une clientèle nouvelle et consciente de l’environnement.

Informer vos clients

Pour maximiser l’impact de votre investissement, il est crucial d’informer efficacement vos clients de la disponibilité des bornes de recharge. Cela peut se faire via des plateformes en ligne spécialisées, des sites de réservation, et bien sûr, par le biais de votre propre site internet et des réseaux sociaux. Assurez-vous que votre établissement figure sur les cartes de recharge comme ChargeMap, Google Maps, et les plateformes de Tesla pour Destination Charging.

Bien que l’installation de bornes de recharge représente un investissement initial significatif pour un hôtel, les bénéfices en termes d’attractivité, de satisfaction client et de contribution à l’environnement compensent largement cet investissement. Avec les aides financières disponibles et la possibilité d’ajouter un service à valeur ajoutée pour vos clients, c’est le moment idéal pour investir dans l’avenir de la mobilité électrique.

