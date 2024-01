La transition vers la mobilité électrique en France a été une aubaine pour de nombreux professionnels, notamment pour les installateurs de bornes de recharge. Cependant, le témoignage d’un électricien de Toulon, qui a récemment obtenu son agrément IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques), révèle une réalité moins reluisante. Malgré ses qualifications, il se trouve en difficulté face à une concurrence accrue et un marché qui ne répond pas à ses attentes.

Le parcours d’un électricien ambitieux

Notre électricien, plein d’enthousiasme, a entrepris la formation et les démarches nécessaires pour obtenir l’agrément IRVE, dans l’espoir de diversifier ses activités et de saisir de nouvelles opportunités. Cependant, malgré cet investissement, il se heurte à des difficultés imprévues.

La réalité du marché et la concurrence

Une fois accrédité, il s’attendait à une augmentation significative de sa clientèle. Or, il se retrouve confronté à une concurrence féroce, avec un nombre croissant d’installateurs accrédités dans la même région. Cette situation crée une pression sur les prix et rend difficile l’acquisition de nouveaux clients.

L’importance du marketing et du réseau

Le cas de notre électricien souligne l’importance du marketing et du réseautage dans le secteur des installations IRVE. L’accréditation, bien qu’essentielle, ne garantit pas à elle seule le succès. Les installateurs doivent également se concentrer sur le développement de leur réseau professionnel, rejoindre des plateformes de mise en relation et travailler leur visibilité.

La solution du réseau ChargeDirect

Face à ces défis, notre électricien envisage de rejoindre le réseau ChargeDirect. Cette plateforme offre un soutien technique et marketing aux installateurs, leur permettant de surmonter les obstacles et d’améliorer leur taux de conversion. En faisant partie d’un réseau fiable, les installateurs peuvent bénéficier d’opportunités commerciales plus stables et d’une meilleure visibilité sur le marché.

Conclusion

L’histoire de cet électricien de Toulon est un rappel que l’obtention de l’agrément IRVE n’est que le début du parcours pour les professionnels souhaitant se lancer dans l’installation de bornes de recharge. Le succès dans ce domaine nécessite non seulement une qualification technique, mais aussi une stratégie de marketing efficace et un réseau solide. Des plateformes comme ChargeDirect peuvent offrir le soutien nécessaire pour naviguer dans ce marché compétitif.