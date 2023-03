Guide bornes de recharge et installateurs à Toulon

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Toulon. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Toulon ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Toulon.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Toulon

Réseau publique Adresse Tarifs Waat 125 Avenue Colonel Picot, 83000 Toulon Freshmile 215 Route de Marseille, 83200 Toulon 0,459 € / kWh E-born Impasse Krantz, 83100 Toulon 0,459 € / kWh SPBR1 Chemin de Moneiret, 83200 Toulon 0,459 € / kWh Lidl 73 avenue de la Résistance, 83000 Toulon 0,275 € / kWh

Qui est E-born ?

E-born est un service de recharge électrique proposant plus de 2400 points de charge pour les véhicules dans le Sud-Est de la France, ainsi que dans d’autres régions. Avec E-born, les utilisateurs peuvent bénéficier d’un accès à un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques, que ce soit pour les particuliers, les entreprises ou les flottes de véhicules.

Qui est SPBR1 ?

SPBR1 est un réseau de recharge pour voiture électrique rapide et accessible partout, pour les particuliers, les entreprises et les flottes de véhicules. Leur objectif est de proposer une solution de recharge fiable et pratique pour les propriétaires de voitures électriques, en leur permettant de recharger leur véhicule rapidement et facilement, où qu’ils se trouvent.

Les meilleurs installateurs de bornes à Toulon

Installateurs locaux Adresse Les 1000 bornes 951 chemin Alphonse Lavallée 83210 La Farlède Eco motion 14, chemin des Vignes, 31210 – Ponlat Axe solutions service 3213 route forestière, 83210 Sollies toucas Rirodo 76 traverse Tiboulen 13008 Marseille Ac/ds Elec 78, Rue Paul Codaccioni, 13007 Marseille

Les 1000 Bornes

Les 1000 Bornes est un prestataire spécialisé dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, basé à La Farlède. Leur expertise leur permet de proposer des solutions adaptées aux particuliers et aux professionnels, en fonction de leurs besoins spécifiques en termes de recharge de véhicules électriques.

Eco motion

Eco-Motion SAS est une entreprise spécialisée dans l’installation de solutions de recharge pour véhicules électriques. Ils proposent une gamme de produits, allant de la wallbox à la borne sur pied, en passant par la station de charge. Leur équipe d’experts se charge de l’installation de la solution qui convient le mieux à vos besoins, tout en respectant des délais et une qualité d’intervention reconnus. Si vous êtes en dehors de leur zone de couverture, n’hésitez pas à les contacter pour voir si une intervention chez vous est possible. Eco-Motion SAS s’engage à vous proposer des prix compétitifs pour une installation de qualité.

Axe Solutions Services

Axe Solutions Services est une entreprise professionnelle de l’électricité, basée à SOLLIES TOUCAS et membre du réseau des Électriciens Certifiés par Legrand. Elle est spécialisée dans les équipements électriques tels que les prises électriques, les interrupteurs, les disjoncteurs, le tableau électrique, les visiophones et les solutions connectées. L’entreprise respecte les exigences de la norme NF C 15-100 pour les locaux d’habitation. Que vous ayez des travaux à réaliser pour un appartement, une maison, des commerces ou des bureaux d’entreprises, l’équipe d’électriciens qualifiés d’Axe Solutions Services est apte à vous accompagner et à vous proposer une offre personnalisée pour votre projet d’électricité. N’hésitez pas à les contacter dès maintenant pour obtenir un devis.

Rirodo

RIRODO est une entreprise spécialisée dans l’Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE). Elle propose ses services pour l’installation de bornes de recharge électrique sur les parkings d’entreprises. RIRODO dispose d’un centre de formation automobile équipé de plusieurs véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Pour montrer les différents types de charge à ses élèves, l’entreprise a installé une borne de recharge sur son parking. RIRODO est donc un prestataire de services compétent pour l’installation de bornes de recharge électrique pour les entreprises souhaitant offrir ce service à leurs clients ou employés.

AC/DS Elec

AC/DS ELEC est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques toutes marques à Toulon, dans le Var (83). Forte de son expérience et de son expertise en électricité, l’équipe de professionnels qualifiés d’AC/DS ELEC est à même de vous accompagner dans la mise en place de votre infrastructure de recharge, qu’il s’agisse d’une borne murale ou sur pied, pour un usage privé ou professionnel. AC/DS ELEC assure également la maintenance et le dépannage de votre équipement pour garantir son bon fonctionnement.