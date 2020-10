[Tribune PRO] Comment recharger son véhicule électrique à domicile?

Aujourd’hui, plus de 80% des utilisateurs de véhicules électriques se rechargent à leur domicile, pendant la nuit. L’installation de bornes de recharge en maisons individuelles ou en habitations collectives est devenue une réelle nécessité pour les utilisateurs qui essaient aujourd’hui d’y voir clair entre sécurité, tarifs, contraintes techniques et administratives.

De nombreuses options existent et permettent de répondre aux besoins des propriétaires de véhicules électriques toujours plus nombreux. Cet article a pour but de parcourir la recharge en maison individuelle et en copropriété, leurs contraintes et avantages. Nous vous expliquons ici les solutions existantes ainsi que les plus adaptées pour chaque habitation.

Les enjeux de la recharge à domicile

La maison individuelle

Recharger son véhicule à domicile est aujourd’hui la solution privilégiée des utilisateurs. En maison individuelle, l’installation d’une borne de recharge murale est assez simple. Les seules contraintes que vous pouvez ici rencontrer sont techniques.

La première chose à prendre en compte est le type d’installation électrique à votre domicile. La plupart du temps, elle sera en monophasée. Cela vous permet de profiter d’une recharge en 7,4 kW maximum et de récupérer jusqu’à 54 kilomètres d’autonomie sur une Tesla Model 3, équipée d’une batterie de 57 kWh par exemple.

Les coûts d’installation de ce type de solution restent généralement contenus ; la borne de recharge étant souvent installée non loin du TGBT (tableau général basse tension), une enveloppe globale de 1 500 € (la borne et son installation) pourra s’avérer suffisante selon les cas. De plus, cette installation ouvre droit à l’obtention d’un crédit d’impôt transition énergétique d’un montant de 300 €. Ce dispositif a été maintenu en 2020, et ce, quel que soit le niveau de revenu du contribuable. Un taux de TVA avantageux à 5,5% est également disponible pour les bornes installées dans des maisons de plus de 2 ans.



Les bornes de recharge en copropriété

L’installation d’une borne de recharge en copropriété est légèrement plus complexe qu’en maison individuelle. Dans le cadre d’une installation sur une place privée, située dans un parking ouvert à l’ensemble des copropriétaires, il faudra respecter certaines étapes. Il faudra que le projet soit ajouté à l’ordre du jour puis présenté en assemblée générale des copropriétaires. L’AG a pour but de choisir parmi les prestataires présentés celui qui se chargera de l’installation et l’exploitation des bornes de recharge. Ici, plusieurs formules existent : abonnement avec ou sans engagement, location ou achat de la borne par exemple. Parfois, il sera également nécessaire d’ouvrir un nouveau point de livraison, dédié à l’alimentation des bornes.

Point positif, l’installation de bornes de recharge en copropriété s’accompagne d’une série d’aides :

Pour les solutions à usage partagé, le programme Advenir propose une aide plafonnée à 1 660 €.

Dans le cadre d’une installation individuelle, ces aides atteignent jusqu’à 960 €.

Les solutions

Nous nous attardons ici sur les solutions de recharge individuelles. En maison individuelle ou en copropriété, il existe aujourd’hui plusieurs options permettant de diminuer le temps de recharge de son véhicule électrique à domicile, tout en profitant d’une recharge plus économique et sécurisée.

La prise renforcée 3,2 kW

Recharger sa voiture électrique sur une prise domestique classique de 2,3 kW peut s’avérer dangereux. Outre le temps de recharge allongé, les risques électriques sont réels. Ces prises ne sont pas dimensionnées pour laisser passer l’intensité demandée par le véhicule. Une prise renforcée type Green’Up 3,7 kW pourra permettre de sécuriser la recharge de son véhicule, en intérieur comme en extérieur grâce à son indice de protection IP66. Sa puissance de 3,7 kW offre une recharge boostée et ce, pour des tarifs très contenus.

La borne de recharge 7,4 kW et plus

Il s’agit de la meilleure option pour profiter d’une recharge plus rapide et sécurisée. Généralement paramétrées en 7,4 kW pour s’adapter à un maximum d’installations, ces bornes de recharge à domicile permettent de passer son autonomie de 10 à 80% en 4 à 5 heures. Idéal pour faire le plein pendant la nuit, en heures creuses ! D’autant plus que certaines bornes comme la Wallbox Pulsar Plus s’accompagnent d’applications permettant de planifier ses recharges en heures creuses, de modifier la puissance distribuée par la box, ou d’enclencher la recharge à distance. Elles peuvent être murales comme sur pied et installées dans un garage ou à l’extérieur de la maison. Compatibles avec la plupart des voitures électriques et hybrides, elles proposent des branchements en Type 2.

L’accompagnement

Que ce soit pour l’installation d’une borne à domicile, ou le montage d’un projet en copropriété, il reste préférable de recourir à un intégrateur spécialisé. Des spécialistes comme Greenspot proposent un accompagnement sur tout type de projet. En proposant un réseau d’installateurs agréés partout en France, ils peuvent couvrir l’ensemble de vos besoins pour l’installation de bornes de recharge en maisons individuelles ou habitations collectives.