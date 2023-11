BYD lance le Sea Lion 07, un concurrent direct du Tesla Model Y

BYD, le constructeur automobile chinois soutenu par Berkshire Hathaway, a dévoilé son dernier véhicule électrique (VE), le Sea Lion 07, destiné à concurrencer le Tesla Model Y sur le plus grand marché automobile du monde.

Présentation du Sea Lion 07 au Salon automobile de Guangzhou

Le Sea Lion 07, un SUV de taille moyenne, a été présenté au Salon automobile de Guangzhou vendredi dernier. Il est prévu qu’il soit vendu entre 200 000 et 260 000 RMB (environ 27 879 à 36 319 $), selon le South China Morning Post. Alors que BYD est devenu le plus grand fabricant de VE au monde l’année dernière, le constructeur et Tesla dominent le marché automobile chinois, et le Sea Lion 07 marque la première incursion de BYD dans le segment des SUV plus grands.

Le Sea Lion 07 en tant que concurrent potentiel du Model Y de Tesla

Depuis son lancement, les analystes ont rapidement noté le potentiel du Sea Lion 07 à défier le leader du segment des SUV électriques, le Tesla Model Y.

Chen Jinzhu, directeur général de Shanghai Mingliang Auto Service, a déclaré : « Ce sera une course au coude à coude lorsque BYD construira des véhicules similaires aux Model 3 et Model Y de Tesla. Cela représentera un défi sérieux pour Tesla, car BYD jouit désormais d’un avantage en termes de coûts par rapport à son rival américain. »

Le Tesla Model Y commence à 266 400 RMB (environ 37 167 $), et certains analystes soulignent que BYD a un avantage en termes de coûts de production sur l’usine de Shanghai de Tesla. Selon la banque d’investissement UBS, les usines de BYD peuvent produire le Seal EV à un coût inférieur de 15 % à celui du Model 3 dans la Gigafactory de Shanghai.

Caractéristiques innovantes du Sea Lion 07

Le Sea Lion 07 comprend également le système de contrôle de carrosserie DiSus de BYD, qui devrait aider à prévenir le renversement du véhicule à grande vitesse lors de la prise de virages.

Performance récente de Tesla en Chine

En octobre, Tesla a livré 72 115 véhicules construits à Giga Shanghai, comprenant 43 489 exportations et 28 626 livraisons domestiques, selon les données de l’Association des voitures particulières de Chine (CPCA).

Lorsqu’on a demandé à Elon Musk, PDG de Tesla, son avis sur BYD plus tôt cette année, il a noté que les véhicules de la société étaient « très compétitifs de nos jours », revenant sur ses commentaires précédents où il avait moqué le design des véhicules de l’entreprise en 2011.

